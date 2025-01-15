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مصطفى بكري: وقف إطلاق النار في غزة جاء نتيجة جهد مصري - قطري مشترك.. وتحملنا الكثير من أجل أهلنا - أخبار كلمتك

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مصطفى بكري: وقف إطلاق النار في غزة جاء نتيجة جهد مصري - قطري مشترك.. وتحملنا الكثير من أجل أهلنا - أخبار كلمتك

مصطفى بكري: وقف إطلاق النار في غزة جاء نتيجة جهد مصري - قطري مشترك.. وتحملنا الكثير من أجل أهلنا - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 15 يناير 2025 07:51 مساءً - علق النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، التوصل إلى اتفاق ينهي معاناة الشعب الفلسطيني في غزة، مؤكدا أن الاتفاق جاء نتيجة جهد مصري - قطري مشترك، حيث تحملت مصر الكثير من الرزالات والتطاول والضغوط.

وكتب بكري، تدوينة عبر حسابه الرسمي، على منصة «إكس»، قائلا: «وأخيرا أعلن مصدر مصري مطلع أنه تم التوصل إلى اتفاق ينهي معاناة الشعب الفلسطيني في غزة، هذا جهد مصري - قطري مشترك، ومصر تحملت الكثير من الرزالات والتطاول والضغوط، وكانت تعليمات الرئيس السيسي، لا تردوا على أحد، مصر تقوم بدورها التاريخيّ والقضية الفلسطينية قضية كل العرب».

وأضاف عضو مجلس النواب: «مصر الرسمية رفضت إدانة المقاومة وتحملت في سبيل ذلك الكثير، إعلام مصر كان مع القضية، وحق الشعب الفلسطيني وإدانة العدوان بلا تحفظ، مصر أول من دعت لمؤتمر دولي في القاهرة لوقف العدوان، مصر قدمت أكثر من 80% من المساعدات إلى غزة، مصر تناست دور حماس إلى جانب الإخوان في أحداث الفوضى بعد 28 يناير 2011.

وتابع بكري: «رجال المخابرات العامة الأبطال بذلوا أقصى الجهود، اللواء عباس كامل الرئيس السابق لجهاز المخابرات كلفه الرئيس السيسي بجولات متعددة مع كافة الأطراف، واللواء حسن رشاد رئيس جهاز المخابرات العامة تواصل مع كافة الجهات وأزال الكثير من العقبات واستطاع بحنكة ودبلوماسية أن يضع اللبنات الأخيرة مع قطر والأطراف المعنية للتوصل إلى الاتفاق النهائي».

وأكمل: «مصر عملت في صمت، متمسكة بثوابتها، وتحملت الكثير من أجل أهلنا، من أجل شعبنا الصامد في غزة والذي تمسك بأرضه وقدم عشرات الألوف من الشهداء والمصابين ورفض التهجير.. تحية إلى كل وطني عروبي شريف، تحية إلى قواتنا المسلحة وشعب مصر العظيم والقيادة المصرية التي تحملت الكثير، فلسطين عربية وستبقي عربية رغم أنف الصهاينة والمتصهينين».

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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