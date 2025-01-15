الرياضة - 07:56 - «رويترز»: المرحلة الثانية من اتفاق غزة يتضمن إطلاق سراح كل المحتجزين - أخبار كلمتك

الرياضة - 07:56 - «رويترز»: المرحلة الثانية من اتفاق غزة يتضمن إطلاق سراح كل المحتجزين - أخبار كلمتك

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الرياضة - 07:51 - «القاهرة الإخبارية»: اتفاق وقف إطلاق النار يهدف إلى إطلاق سراح جميع المحتجزين الإسرائيليين بقطاع غزة - أخبار كلمتك

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الرياضة - 07:56 - «رويترز»: المرحلة الثانية من اتفاق غزة يتضمن إطلاق سراح كل المحتجزين - أخبار كلمتك

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الرياضة - 07:56 - «رويترز»: المرحلة الثانية من اتفاق غزة يتضمن إطلاق سراح كل المحتجزين - أخبار كلمتك

الرياضة - 07:56 - «رويترز»: المرحلة الثانية من اتفاق غزة يتضمن إطلاق سراح كل المحتجزين - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 15 يناير 2025 07:56 مساءً - ذكرت وكالة أنباء رويترز، أنه من المقرر أن تشمل المرحلة الثانية من اتفاق إسرائيل وحماس، إطلاق سراح جميع المحتجزين المتبقين بمن فيهم جنود الاحتلال ووقف دائم لإطلاق النار وانسحاب كامل جنود جيش الاحتلال، وفق نبأ عاجل لقناة القاهرة الإخبارية.

تابعت رويترز: من المتوقع أن تشمل المرحلة الثالثة إعادة جميع الجثامين المتبقية وبدء إعادة إعمار قطاع غزة بإشراف مصر وقطر والأمم المتحدة.

ومن المقرر أن تقوم مصر وقطر والولايات المتحدة بضمان تنفيذ اتفاقية وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وفق نبأ عاجل لقناة القاهرة الإخبارية.

رويترز: قطر ومصر والولايات المتحدة يضمنون تنفيذ اتفاقية وقف إطلاق النار بغزة

مصدر مصري مطلع: بيان مشترك بعد قليل بشأن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

بلينكن: اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وشيك ويمكن إبرامه خلال ساعات

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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