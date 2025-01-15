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«الصحة» تعلن تشغيل مستشفى العدوة المركزي بعد تطويرها بتكلفة 770 مليون جنيه - أخبار كلمتك

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«الصحة» تعلن تشغيل مستشفى العدوة المركزي بعد تطويرها بتكلفة 770 مليون جنيه - أخبار كلمتك

«الصحة» تعلن تشغيل مستشفى العدوة المركزي بعد تطويرها بتكلفة 770 مليون جنيه - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 15 يناير 2025 07:51 مساءً - أعلنت وزارة الصحة والسكان، بدء تشغيل مستشفى العدوة المركزي بمحافظة المنيا، وذلك عقب الانتهاء من أعمال التطوير الشاملة التي بلغت تكلفتها الإنشائية 770 مليون جنيه، ويأتي ذلك في إطار خطة الوزارة لتحديث ورفع كفاءة المنشآت الصحية، بما يحقق رؤية الدولة نحو تحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الوزارة تواصل العمل على تحسين المنظومة الصحية في جميع محافظات الجمهورية، بما يحقق أهداف التنمية المستدامة ضمن رؤية مصر 2030، موضحًا أن المستشفى، يعمل بطاقة تشغيلية تصل إلى 135 سريرًا، ويقدم مجموعة متكاملة من الخدمات الصحية التي تلبي احتياجات المرضى، وتضم 25 ماكينة غسيل كلوي مخصصة لعلاج مرضى الفشل الكلوي، و26 حضانة حديثة لرعاية الأطفال المبتسرين، بالإضافة إلى 28 سريرًا للرعاية المركزة للكبار و7 أسرة أخرى مخصصة للأطفال، ما يضمن توفير الرعاية اللازمة في الحالات الحرجة، كما يشتمل المستشفى على 4 غرف عمليات مجهزة بأحدث الأجهزة الطبية لإجراء العمليات الجراحية الكبرى والدقيقة.

من جانبه أشار الدكتور محمد عبد الحكيم وكيل وزارة الصحة بمحافظة المنيا، إلى أن المستشفى يضم عددًا من الأقسام الطبية المتخصصة، منها أقسام الطوارئ والرعاية الحرجة، الجراحة العامة، جراحة العظام، وجراحات المخ والأعصاب، كما تشمل الأقسام، جراحات الأوعية الدموية، القلب والصدر، الأطفال، والتجميل، بالإضافة إلى قسم النساء والتوليد، لافتًا أن المستشفى يوفر أيضًا وحدات للمناظير الجراحية ومناظير الجهاز الهضمي، بجانب قسم للأشعة التشخيصية مجهز بأحدث تقنيات التصوير الطبي.

وأكد أن تشغيل مستشفى العدوة المركزي يُعد خطوة نوعية في تطوير الخدمات الصحية المقدمة بمحافظة المنيا، ويهدف إلى تعزيز قدرة القطاع الصحي على تلبية احتياجات المرضى، وفقًا لأعلى معايير الجودة.

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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