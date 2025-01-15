أحمد جمال سعيد يكشف تفاصيل حالته الصحية بعد إجراء عملية في ذراعه - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 15 يناير 2025 10:45 مساءً - كشف الفنان أحمد جمال سعيد تفاصيل حالته الصحية، بعد إجرائه لعملية جراحية فى أصبعه خلال الساعات الماضية.

في هذا السياق، نشر أحمد جمال سعيد صورة عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام لإصبعه المصاب، عبر خاصية الإستوري وجاء بتعليق: “يا جماعة دي صورة قديمة، أنا صباعي مفتوح بالعرض والله لسا قدامي شوية عشان أرجع بس هرجع”.

وكان نشر أحمد جمال سعيد استوري عبر حسابه بموقع إنستجرام خلال الساعات الماضية، يكشف فيها عن خضوعه لعملية جراحية فى إصبعه وتعرض منزل شقيقته لحريق ولكن تم إنقاذ الموقف فى أسرع وقت.

وكان أخر أعمال الفنان أحمدجمال سعيد هو مشاركته فى مسلسل “وتر حساس” الذى عرض خلال الفترة الماضية وحقق نجاحًا كبيرًا.



وتدور قصة مسلسل وتر حساس في 45 حلقة حول 3 صديقات تبدأ علاقتهنّ في الانهيار، عندما تعلم "كاميليا" إنجي المقدم، أن زوجها "رشيد" محمد علاء، في علاقة لسنوات مع صديقتها المقربة "سلمى" صبا مبارك، وعلى الجانب الآخر تتعرض للابتزاز من صديقتهما الثالثة، لتبدأ العلاقة التي كانت تبدو مثالية في الانهيار عندما تشابكت العلاقات بين كل الأطراف.

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