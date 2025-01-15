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رسائل مؤثرة من أسرة سمير غانم في ذكرى ميلاده - أخبار كلمتك

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رسائل مؤثرة من أسرة سمير غانم في ذكرى ميلاده - أخبار كلمتك

رسائل مؤثرة من أسرة سمير غانم في ذكرى ميلاده - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 15 يناير 2025 09:25 مساءً - أحيت الفنانة دنيا سمير غانم ذكرى ميلاد والدها نجم الكوميديا الراحل سمير غانم، حيث شاركت منشورا على "ستوري" حسابها على "إنستجرام" يتضمن صورة له، مصحوبا ببعض الكلمات الطيبة والدعاء له، لتعلق عليه "اللهم أمين يا رب".

وأحيا النجم حسن الرداد ذكرى رحيل حماه الفنان سمير غانم عبر استورى حسابه على "إنستجرام"، حيث وضع صورته، وعلق قائلًا: "عيد ميلاد حمايا وأسطورة الضحك العالمية سمير غانم".

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وتحل اليوم الأربعاء ذكرى ميلاد النجم الراحل سمير غانم نجم الكوميديا، الذي رحل عن عالمنا وتسبب خبر وفاته حالة من الحزن الشديد داخل الوسط الفني وخارجه، لاسيما أنه يعد من أبرز الفنانين الذين قدموا الكوميديا في تاريخ السينما والدراما، كما أنه يمتلك شعبية كبيرة بين نجوم الفن.

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ولد سمير غانم يوم 15 يناير1937، تخرج فى كلية الزراعة جامعة الإسكندرية، ثم التقى كلا من جورج سيدهم والضيف أحمد وكوّنوا معًا فرقة ثلاثي أضواء المسرح الشهيرة، وهو فريق غنائي كوميدي لمع على المسرح من خلال تقديم مجموعة من الاسكتشات الكوميدية، كان أشهرها طبيخ الملائكة وروميو وجولييت، ثم قدم الثلاثة بعدها عددًا من الأفلام والمسرحيات الناجحة.

انحلت الفرقة بعد وفاة الضيف أحمد عام 1970، واتجه مع جورج سيدهم للتمثيل معا في عدة مسرحيات كان أشهرها مسرحية المتزوجون، وكان آخر عمل مسرحي لهما معًا هو مسرحية أهلًا يا دكتور. وفي ثمانينات القرن العشرين لمع نجمه في سماء الفوازير، فقدم سلسلة من فوازير رمضان تحت اسم شخصيتي سمورة وفطوطة، ثم عاد فى رمضان في أوائل التسعينيات من القرن نفسه ليقدم فوازير المطربون والمضحكون، ويعتبر واحدا من نجوم المسرح بين عادل إمام ومحمد نجم ومحمد صبحي.

 

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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