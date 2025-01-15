مصدر رفيع المستوى: مصر تستعد لإدخال مساعدات كبيرة إلى قطاع غزة - أخبار كلمتك

مصدر رفيع المستوى: مصر تستعد لإدخال مساعدات كبيرة إلى قطاع غزة - أخبار كلمتك

بدء تنفيذ وقف إطلاق النار في غزة يوم الأحد 19 يناير - أخبار كلمتك

بدء تنفيذ وقف إطلاق النار في غزة يوم الأحد 19 يناير - أخبار كلمتك

بايدن يشرح مراحل صفقة غزة وموعد الوقف الكامل لإطلاق النار بالقطاع - أخبار كلمتك

بايدن يشرح مراحل صفقة غزة وموعد الوقف الكامل لإطلاق النار بالقطاع - أخبار كلمتك

موعد مباراة الأهلي المقبلة بعد الفوز علي الجونة والقنوات الناقلة - أخبار كلمتك

موعد مباراة الأهلي المقبلة بعد الفوز علي الجونة والقنوات الناقلة - أخبار كلمتك

الأهلي ينفرد بصدارة ترتيب الدوري المصري وبيراميدز وصيفا - أخبار كلمتك

الأهلي ينفرد بصدارة ترتيب الدوري المصري وبيراميدز وصيفا - أخبار كلمتك

تشكيل برشلونة الرسمي لمواجهة ريال بيتس في كأس الملك - أخبار كلمتك

تشكيل برشلونة الرسمي لمواجهة ريال بيتس في كأس الملك - أخبار كلمتك

تشكيل مباراة فيردر بريمن وهايدنهايم بالدوري الألماني - أخبار كلمتك

تشكيل مباراة فيردر بريمن وهايدنهايم بالدوري الألماني - أخبار كلمتك

مونديال كرة اليد، ترتيب مجموعة مصر بعد الفوز على الأرجنتين - أخبار كلمتك

مونديال كرة اليد، ترتيب مجموعة مصر بعد الفوز على الأرجنتين - أخبار كلمتك

الدوري السعودي، الخلود يخطف فوزا صعبا من الأهلي - أخبار كلمتك

الدوري السعودي، الخلود يخطف فوزا صعبا من الأهلي - أخبار كلمتك

إمام عاشور يهدي كهربا جائزة رجل مباراة الأهلي والجونة (صور) - أخبار كلمتك

إمام عاشور يهدي كهربا جائزة رجل مباراة الأهلي والجونة (صور) - أخبار كلمتك

الرئيسية عالم الفن والمشاهير

انتهاء خلاف أسرة شكري سرحان مع عمر متولي وأحمد فتحي برعاية المهن التمثيلية - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
انتهاء خلاف أسرة شكري سرحان مع عمر متولي وأحمد فتحي برعاية المهن التمثيلية - أخبار كلمتك

انتهاء خلاف أسرة شكري سرحان مع عمر متولي وأحمد فتحي برعاية المهن التمثيلية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 15 يناير 2025 09:25 مساءً - كشف الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، عن انتهاء خلاف أسرة الراحل شكري سرحان، مع الفنانين عمر متولي وأحمد فتحي.

الدكتور أشرف زكي 

وقال الدكتور أشرف زكي إنه تشرف بزيارة الإعلامي محسن سرحان ممثل أسرة الفنان شكري سرحان نيابة عن السفير يحيى سرحان نجل الراحل شكري سرحان.

4194d520e9.jpg
5e6a4e6e9b.jpg
c31496cd79.jpg

اعتذار نقابة المهن التمثيلية 

وتقدم الدكتور أشرف زكي بالاعتذار باسمه وباسم النقابة بالاعتذار وخالص التقدير للرمز الكبير شكري سرحان وأبلغه أن عمر متولي وأحمد فتحي لا يقصدان أي إساءة وأبلغه تقديرهم واحترامهم للراحل شكري سرحان وتقبل محسن سرحان الاعتذار في حضور الفنان أيمن عزب عضو مجلس الإدارة والصديق لأسرة شكري سرحان وبذلك أغلق باب الخلاف تماما.

وأشار الدكتور أشرف زكي إلى أنه يحترم حرية الرأي والتعبير وهو حق محفوظ للجميع دون إساءة أو تقليل من رموزنا الفنية الكبيرة.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع كلمتك عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إخترنا لك

15 عامًا من طرحها، أغنية "أيام في بعدنا فاتو" لسامو زين بعد تصويرها فيديو كليب - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق