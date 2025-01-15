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مئات من شاحنات المساعدات تدخل جنوب قطاع غزة عبر شارع صلاح الدين - أخبار كلمتك

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مئات من شاحنات المساعدات تدخل جنوب قطاع غزة عبر شارع صلاح الدين - أخبار كلمتك

مئات من شاحنات المساعدات تدخل جنوب قطاع غزة عبر شارع صلاح الدين - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 15 يناير 2025 11:30 مساءً - أفادت مصادر صحفية مساء اليوم، بدخول قافلة مساعدات إنسانية إلى جنوب قطاع غزة، عبر شارع صلاح الدين الواصل بين جنوبي وشمالي القطاع.

دخول قافلة مساعدات إنسانية إلى جنوب قطاع غزة

ودخلت شاحنات المساعدات الإنسانية مساء اليوم إلى جنوب قطاع غزة.

وأظهر مقطع فيديو متداول عشرات الشاحنات في قافلة مساعدات إنسانية وهي تمر عبر شارع صلاح الدين الواصل بين جنوبي وشمالي القطاع، فيما لم يتضح بعد ما تحمله الشاحنات من مساعدات.

الالتزام بتعهداتها وضمان التطبيق الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار

من جانبه، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش جميع الأطراف إلى الالتزام بتعهداتها وضمان التطبيق الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار في القطاع.

كما أوضح جوتيريش أن الوضع الإنساني في غزة وصل إلى مستويات كارثية، مطالبا جميع الأطراف بتيسير الإغاثة الإنسانية العاجلة والآمنة بدون عوائق للمدنيين المحتاجين للمساعدة.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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