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سمير غطاس يكشف عن أكبر مكاسب اتفاق وقف إطلاق النار في غزة - أخبار كلمتك

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القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 15 يناير 2025 11:30 مساءً - قال الدكتور سمير غطاس المفكر الاستراتيجي: إن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو يبحث عن مبررات حاليا لاستئناف الحرب على غزة مرة أخرى.


عدد الأسرى المتبقين لدى المقاومة الفلسطينية بغزة

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "يحدث في مصر" الذي يقدمه الاعلامي شريف عامر بقناة "إم بي سي مصر": نتنياهو لم يستطع حتى الآن أن يحرر سوى 5 أسرى إسرائيليين فقط بالعمل العسكري و36 أسير وجدوا قتلى ويتبقى نحو 68 أسيرا إسرائيليا لدى المقاومة الفلسطينية في غزة.
 

رفع العلم الفلسطيني في قطاع غزة

وأشار إلي أن من أهم مكاسب اتفاق وقف اطلاق النار في غزة هو رفع العلم الفلسطيني وحده في قطاع غزة وليس علم حماس أو غيرها.

التدمير المنهجي بقطاع غزة 

ولفت إلى أن كل يوم تأخير في هذا الاتفاق كلفنا 16 ألف شهيد إلي جانب استكمال التدمير المنهجي الذي قام به الاحتلال الإسرائيلي في غزة.

وعلقت الخارجية الأمريكية، مساء اليوم على اتفاق وقف إطلاق النار في غزة بين حماس وإسرائيل، قائلة: “إن الاتفاق جاء نتاج إدارة بايدن والمسئولون فيها جابوا العالم لدعم مقترحه”.

وأوضحت الخارجية الأمريكية: الصور من غزة وتل أبيب تظهر أملا بعد التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار ويجب جعله سلاما مستداما، وأن التنسيق مع الإدارة المقبلة كان مفيدا في الوصول إلى اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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