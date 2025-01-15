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مشاهير العرب - 7 فبراير.. رامي صبري يستعد لحفله في جامعة عين شمس «صورة» - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - 7 فبراير.. رامي صبري يستعد لحفله في جامعة عين شمس «صورة» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - 7 فبراير.. رامي صبري يستعد لحفله في جامعة عين شمس «صورة» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 15 يناير 2025 09:16 مساءً - يستعد الفنان رامي صبري، لإحياء حفل غنائي كبير ضمن حفلات عيد الحب في جامعة عين شمس خلال الفترة المقبلة، ومن المفترض أن يقدم خلالها باقة من أفضل أعماله الغنائية التي طرحها مؤخرا.

وشارك رامي صبري، البوستر التشويقي لحفله في جامعة عين شمس عبر حسابه الرسمي على «إنستجرام»، وعلق قائلا: «طلاب جامعة عين شمس مستنيكم يوم 7 فبراير، في فاميلي بارك علشان نغني مع بعض أحلى الأغاني اللي بتحبوها.. استنوني».

آخر أعمال رامي صبري

والجدير بالذكر، أن آخر أعمال رامي صبري طرحه لأغنية «فعلا مبيتنسيش» عبر حسابه الرسمي بموقع الفيديوهات «يوتيوب» بالتعاون مع الفنان تامر حسني.

وأغنية «فعلا مبتنسيش» لـ تامر حسني ورامي صبري، من كلمات عمرو تيّام، ألحان شادي حسن، توزيع مكس وماستر طارق توكّل، جيتار أحمد حسين.

وتضمنت كلمات أغنية «فعلا مبتنسيش» الأتي: «فين مني زمان أنا جيت أوي عليه، قفلت أنا كل البيبان بينا بعمايلي فيه، فرطت فيه بإيديا أنا أذيته طول السنين، وجالي قلب ازاي كده والقسوة جاتلي منين، ضميري مش مرتاح عشان ضيعته بأيديا، أناني كنت و هو كان باقي عليا، أنا اللي ألف مرة خان ولا عاب في يوم فيا، فعلاً مابيتنسيش، وحاولت أتعايش بفشل واقفه حياتي و مش بعيش، وبكابر عامل قادر، وإن فراقه مهزنيش و أنا تايه في الحياة، وقفت بيا خلاص الحياه ومشوفتش بعده خير».

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ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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