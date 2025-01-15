أمير قطر: نأمل أن يسهم وقف إطلاق النار بغزة في مرحلة جديدة لا تهمش القضية العادلة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 15 يناير 2025 11:30 مساءً - أعرب تميم بن حمد أمير قطر، عن رغبته في أن يسهم اتفاق وقف إطلاق النار بغزة في إنهاء العدوان والقتل في القطاع والأراضي الفلسطينية.

وتابع: نود أن نوجه الشكر لجمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية على جهودهما المقدرة لوقف إطلاق النار في غزة بين إسرائيل وحماس.

وأضاف: نأمل أن يسهم وقف إطلاق النار بغزة في مرحلة جديدة لا تهمش فيها هذه القضية العادلة والعمل الجاد لحلها.

وقال أمير قطر، إن الدور الدبلوماسي لدولة قطر في الوصول لهذا الاتفاق هو واجبنا الإنساني قبل السياسي.

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