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مشاهير العرب - حسين فهمي يحتفل بحصوله على وسام الثقافة والعلوم والفنون من دولة فلسطين «صورة» - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - حسين فهمي يحتفل بحصوله على وسام الثقافة والعلوم والفنون من دولة فلسطين «صورة» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - حسين فهمي يحتفل بحصوله على وسام الثقافة والعلوم والفنون من دولة فلسطين «صورة» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 15 يناير 2025 08:56 مساءً - احتفل الفنان حسين فهمي، عبر حسابه الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام» بحصوله على وسام الثقافة والعلوم والفنون من دولة فلسطين خلال تواجده في السفارة الفلسطينية في مصر، وذلك عن مسيرته الفنية التي قدمها على مدار سنوات طويلة.

وشارك حسين فهمي، متابعيه عددا من اللقطات المصورة لحصوله على هذا الوسام، معبرا عن سعادته، قائلا: «حصلت بالأمس على وسام الثقافة والعلوم والفنون " النجمة الكبرى " التي منحني إياها رئيس دولة فلسطين محمود عباس وتمت مراسم التكريم في وجود سفير دولة فلسطين لدى جمهورية مصر العربية».

حسين فهمي: مهرجان القاهرة السينمائي صوت قوي لدعم القضية الفلسطينية

وفي وقت سابق، كشف حسين فهمي عن موقف المهرجان من القضية الفلسطينية، مؤكدا أن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي لا يكتفي بدعم القضية من خلال الأفلام، بل يعلن موقفه بكل وضوح أمام العالم، مشيرًا إلى أن المهرجانات الكبرى عالميًا تتخذ مواقف سياسية تدعم قضايا محددة، ما يمنح مهرجان القاهرة الحق في أن يكون صوتًا قويًا يدعم القضية الفلسطينية بكل الوسائل المتاحة.

ونوه الفنان حسين فهمي إلى أن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، سيظل جسرًا للتواصل الثقافي بين مصر والعالم، ونافذة تعكس أصالة السينما المصرية وتاريخها العريق، كما عبّر عن تطلعه لمواصلة تعزيز مكانة المهرجان كمنصة تدعم الإبداع السينمائي وتساهم في إيصال رسائل إنسانية وفنية تعبر عن قضايا العصر وأحلام الأجيال القادمة.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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