مشاهير العرب - «صباعي مفتوح بالعرض».. أحمد جمال سعيد يكشف تطورات حالته الصحية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 15 يناير 2025 08:56 مساءً - كشف الفنان أحمد جمال سعيد، عن تطورات حالته الصحية، بعد انتشار أنباء حول مروره بالعديد من الأزمات خلال الساعات القليلة الماضية، مشيرا إلى إجرائه لعملية جراحية في أصبعه.

وشارك أحمد جمال سعيد، صورة لإصبعه عبر حسابه الرسمي على «إنستجرام»، أنها صورة قديمة، قائلا: «يا جماعة دي صورة قديمة، أنا صباعي مفتوح بالعرض، والله لسا قدامي شوية عشان أرجع، بس هرجع».

تفاصيل إصابة أحمد جمال سعيد في أصبعه

وكانت تصدرت الحالة الصحية للفنان أحمد جمال سعيد، المشهد عبر منصات التواصل الاجتماعي، وذلك بعدما أجرى عملية جراحية في أصابعه، وتعرضت شقيقته لأزمة آخرى بحدوث حريق في عمارتها.

وكشف أحمد جمال سعيد، عبر حسابه الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام»، معلقا عليها قائلا: «الحمدالله الذي لا يحمد على مكروه سواه، أنا عملت عملية في صباعي، وأختي العمارة عندها كان فيها حريقة والحمدالله اتلحقت في اسرع وقت».

وأضاف أحمد جمال سعيد: «اللهم أبطل إثر عين أصابت جسدا فدمرته، وأصابت جسدا فدمرته، وأصابت جسدا فدمرته، وأصابت قلبا فأحزنته، وأصابت جمالا فشوهته».

آخر أعمال أحمد جمال سعيد

والجدير بالذكر، أن آخر أعمال أحمد جمال سعيد، مشاركته في مسلسل «وتر حساس» بالتعاون مع النجمة صبا مبارك الذي عرض مؤخرا.

تفاصيل مسلسل وتر حساس

المسلسل مكون من 45 حلقة، ودارت في إطار تشويقي رومانسي حول 3 سيدات، ويجسد تميم عبده دور والد إنجي المقدم ويظهر أحمد جمال سعيد بدور شقيقها، فيما تقدم عايدة فهمي دور والدة صبا وتظهر هاجر عفيفي بشخصية شقيقتها.