رئيس الوزراء يفتتح خطوط إنتاج سيارات "جيلي" بالسادس من أكتوبر - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 15 يناير 2025 11:45 مساءً - تحت شعار خطوة جديدة بصناعة مصرية، افتتح المهندس مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، خطوط إنتاج سيارات "جيلي" بمصنع شركة البافارية لتصنيع السيارات بمدينة السادس من أكتوبر، في خطوة إستراتيجية لتعزز الصناعة المحلية للسيارات في مصر، يصحبه كل من الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء ووزير النقل والصناعة، والدكتور أحمد كوجوك وزير المالية، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وحسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور إبراهيم صابر خليل محافظ القاهرة، والمهندس عادل سعيد النجار محافظ الجيزة، وسعادة السفير غانم صقر علي شاهين الغانم سفير دولة الكويت بالقاهرة والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية، والمهندس فهد علي الغانم رئيس مجلس إدارة شركة أولاد علي الغانم للسيارات ورئيس شركة أوتو موبيليتي، والكابتن عصام العرجاني الرئيس التنفيذي لمجموعة العرجاني، وعثمان العضو المنتدب لشركة أوتو موبيليتي.



وتأتي هذه الخطوة في إطار التزام أوتو موبيليتي بتعزيز التصنيع المحلي بما يتماشى مع إستراتيجية الحكومة المصرية لتوطين صناعة السيارات، التي تهدف إلى دعم الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل جديدة. وتبلغ نسبة التصنيع المحلي 45%. ويضم المصنع خطين إنتاج لسيارات جيلي بسعة إجمالية تصل إلى 10 آلاف سيارة سنويًّا.



وقال المهندس فهد علي الغانم، شركة أوتو موبيليتي: "إننا اليوم نخطو خطوة جديدة نحو صناعة مصرية لسيارات العلامة التجارية "جيلي" في مصر، مما تعكس التزامنا بتقديم حلول مبتكرة وتوسيع تواجدنا في الأسواق الإستراتيجية مثل مصر؛ حيث قمنا بضخ استثمارات تصل إلى 100 مليون دولار".



وأضاف الغانم: "مصر هي واحدة من أهم الأسواق الإستراتيجية في منطقة الشرق الأوسط، وما زالت وجهة رائدة للاستثمار والصناعة بفضل رؤية القيادة السياسية الرشيدة تحت قيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.، ونعلن اليوم عن إطلاق أول سيارتين من طراز "جيلي" وهما السيارة السيدان إمجراند بفئتين والسيارة الـSUV كولراي بثلاث فئات موديل 2025."

وأكد مايكل سونج، المدير العام لشركة جيلي العالمية للسيارات (GAIC) ": "هذا المصنع له معنى خاصًا لكل من جيلي وصناعة السيارات في مصر، حيث إًنه أول مصنع CKD لجيلي في منطقة إفريقيا والشرق الأوسط، ويتبنى معايير التصنيع العالمية لجيلي، ويحتوي على أول خط إنتاج مرن مزدوج النماذج للسيارات السيدان وSUV في مصر. كما يمثل هذا ًالمصنع تصميم جيلي على تحقيق الجودة العالمية والتزامها بالاستقرار في السوق المصري، مضيفًا: "سنواصل بذل قصارى جهدنا لتوفير منتجات وخدمات عالية الجودة وبأسعار معقولة للمستهلكين المصريين، ودعم تحول وتطور صناعة السيارات المصرية، وخلق حياة أفضل للناس في هذه الأرض.

وصرح عثمان عبد المنعم، العضو المنتدب لشركة أوتو موبيليتي: "نحن لا نفتتح مجرد مصنع، بل نطلق رؤية تهدف إلى المساهمة في رفع مستوى الصناعة في مصر ووضع معيار جديد للتميز. في أوتو موبيليتي مصر، نفخر بقيادة هذا التحول مع إطلاق سيارات جيلي المجمعة محليًا في خطوط إنتاجنا المحلية. هذا الإنجاز هو شهادة على التزامنا بتقديم جودة عالمية المستوى مع الابتكار والتكلفة المناسبة، مضيفًا أن هذا المشروع لا يقتصر على تصنيع السيارات فقط؛ بل يركز على تمكين الكوادر المصرية، وتوفير فرص عمل مختلفة، وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لإنتاج السيارات."



وتم الكشف عن أول سيارتين جيلي إميجراند بفئتين هما “Comfort” ب ,000850 جنيه مصري و” Luxury “ب ,000970 جنيه مصري وجيلي كولراي 2025 بثلاث فئات Comfort” "بـ 1,070,000 جنيه مصري وLuxury ب 1,170,000 جنيه مصري وPremium ب 1,270,000 جنيه مصري.



تتميز جيلي إمجراند، يولد قوة تبلغ 121 حصانًا بناقل حركة 6AT مع محرك 1.5D بسعة 1500 سي سي يولد عزم دوران يبلغ 152 نيوتن متر، ونظام دفع أمامي (FWD). وتحقق السيارة تسارعًا من 0-100 كم/ساعة خلال 12.6 ثانية، مع استهلاك وقود يبلغ 6.4 لتر لكل 100 كم، مما يجعلها خيارًا اقتصاديًا وفعّالًا للاستخدام اليومي.



تجمع جيلي إمجراند بين الأداء العملي والتقنيات الحديثة، حيث تأتي السيارة بمجموعة من المواصفات التي تضمن تجربة قيادة فريدة. تتميز السيارة بقاعدة عجلات تبلغ 2650 مم، وزن قدره 1265 كجم، مع سعة صندوق أمتعة تصل إلى 500 لتر وسعة خزان وقود 50 لترًا.



من حيث الأمان والتحكم، توفر إمجراند فرامل أمامية وخلفية متطورة، ووضع قيادة متعدد (عادي/ رياضي/ اقتصادي). كما تعتمد السيارة على نظام تعليق أمامي من نوع McPherson ونظام تعليق خلفي. ولضمان الراحة والثبات، تم تجهيز السيارة بفرامل يد كهربائية (EPB) ونظام الثبات الآلي للسيارة (Autohold)، مما يعزز من مستوى الأمان أثناء القيادة ويوفر تجربة قيادة مريحة.

بينما تتميز جيلي كولراي المجمعة محليًا موديل 2025 بمحرك قوي وسعة كبيرة، وبلغة تصميم «Vision Starburst»، معتمدة على محرك رُباعي الإسطوانات سعته 1500 سي سي تيربو بقدرة حصانية 172 حصان مع عزم دوران 290 نيوتن لكل متر، يتصل المحرك بناقل حركة Dual Clutch من 7 نقلات. لتتسارع من الثبات حتى 100 كم في 7.6 ثانية.



أما عن التصميم الداخلي لـ سيارة جيلي كول راي فتأتي بتصميم أنيق وفاخر يشمل شاشة عدادات Digital بقياس 10.25 بوصة، مع شاشة وسطية تدعم اللمس بقياس 12.3 بوصة، إلى جانب عجلة قيادة من الجلد متعددة الوظائف، علاوة على إضاءة مُحيطية إيقاعية، وإمكانية تعديل مقعد السائق الأمامي كهربائيا في 6 وضعيات.



كما تتوفر «كول راي» بمجموعة من وظائف مساعدة القيادة الذكية، مثل فرامل الطوارئ الأوتوماتيكية، وأيضًا مساعد الحفاظ على المسار، ونظام التحكم الذكي في الضوء العالي، ونظام مراقبة النقاط العمياء، إلى جانب نظام تثبيت السرعة الذكي، ورؤية بانورامية 540 درجة للسيارة، وعدد 6 وسائد هوائية بالإضافة إلى نظام تنقية الهواء.

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