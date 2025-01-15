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نيوكاسل يفوز على وولفرهامبتون بثلاثية في الدوري الإنجليزي (صور) - أخبار كلمتك

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نيوكاسل يفوز على وولفرهامبتون بثلاثية في الدوري الإنجليزي (صور) - أخبار كلمتك

نيوكاسل يفوز على وولفرهامبتون بثلاثية في الدوري الإنجليزي (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 15 يناير 2025 11:45 مساءً - فاز فريق نيوكاسل يونايتد علي وولفرهامبتون بثلاثة أهداف مقابل لا شيء في المباراة التي أقيمت بينهم على ملعب “سانت جيمس بارك”، ضمن الجولة الـ21 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز .

 

مباراة نيوكاسيل وولفرهامبتون

وسجل الهدف الأول والثاني لصالح فريق  نيوكاسل إيزاك في الدقيقة 34 و57، بينما نجح جوردون من احراز الهدف الثالث في الدقيقة 74. 

وسجل فريق وولفرهامبتون في الدقيقة 81 عن طريق بوينو قبل ان يتم الغاءه عقب العودة لتقنية الـvar. 
 

 

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تشكيل نيوكاسل 

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تشكيل وولفرهامبتون 

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ترتيب نيوكاسل وولفرهامبتون

وبتلك النتيجة يحتل فريق نيوكاسل المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 38 نقطة، فيما يأتي فريق وولفرهامبتون في المركز الثامن عشر برصيد 16 نقطة. 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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