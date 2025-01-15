بايرن ميونخ يكتسح هوفنهايم بخماسية نظيفة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 15 يناير 2025 11:45 مساءً - فاز بايرن ميونخ عبى هوفنهايم، بخمسة أهداف دون رد، على ملعب أليانز آرينا، في إطار منافسات الجولة السابعة عشرة من الدوري الألماني.

مباراة بايرن ميونخ وهوفنهايم

افتتح ليروى ساني التسجيل لصالح بايرن ميونخ في الدقيقة السادسة بعد تسديدة صاروخية متقنة وأضاف جيريرو الهدف الثاني لصالح البايرن في الدقيقة 12 ثم تمكن الإنجليزي هاري كين من تسجيل هدف بايرن ميونخ الثالث، عن طريق ضربة جزاء في الدقيقة 26.

ومع بداية الشوط الثاني عاد ليروي ساني ليسجل الهدف الرابع في الدقيقة 48، ثم أحرز سيرجي جنابري الهدف الخامس في الدقيقة 66 من زمن المباراة.

وبهذه النتيجة يحتل فريق بايرن ميونخ صدارة جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 42 نقطة، بينما يأتي هوفنهايم في المركز الخامس عشر وفي رصيده 14 نقطة.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.