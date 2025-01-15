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بايرن ميونخ يكتسح هوفنهايم بخماسية نظيفة - أخبار كلمتك

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بايرن ميونخ يكتسح هوفنهايم بخماسية نظيفة - أخبار كلمتك

بايرن ميونخ يكتسح هوفنهايم بخماسية نظيفة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 15 يناير 2025 11:45 مساءً - فاز بايرن ميونخ عبى هوفنهايم، بخمسة أهداف  دون رد، على ملعب أليانز آرينا، في إطار منافسات الجولة السابعة عشرة من الدوري الألماني.

 

 مباراة بايرن ميونخ وهوفنهايم

افتتح ليروى ساني التسجيل لصالح بايرن ميونخ  في الدقيقة السادسة بعد تسديدة صاروخية متقنة وأضاف جيريرو الهدف الثاني لصالح البايرن في الدقيقة 12 ثم تمكن الإنجليزي هاري كين من تسجيل هدف بايرن ميونخ الثالث، عن طريق ضربة جزاء في الدقيقة 26.

ومع بداية الشوط الثاني عاد ليروي ساني ليسجل الهدف الرابع في الدقيقة 48، ثم أحرز سيرجي جنابري الهدف الخامس في الدقيقة 66 من زمن المباراة.

وبهذه النتيجة يحتل فريق بايرن ميونخ صدارة جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 42 نقطة، بينما يأتي هوفنهايم في المركز الخامس عشر وفي رصيده 14 نقطة.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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