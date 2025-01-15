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الكشف عن حقيقة الوثيقة الصادرة من محافظ البنك المركزي بشان انهيار الصرف - أخبار كلمتك

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الكشف عن حقيقة الوثيقة الصادرة من محافظ البنك المركزي بشان انهيار الصرف - أخبار كلمتك

الكشف عن حقيقة الوثيقة الصادرة من محافظ البنك المركزي بشان انهيار الصرف - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأربعاء 15 يناير 2025 11:42 مساءً - كلمتك/خاص:

تتداول بعض المواقع رساله مزورة  بدعوى أنها صادرة  عن محافظ البنك المركزي موجهة إلى مجلس القيادة الرئاسي.

الرسالة تأتي في أطار الحرب الشاملة التي تشنها أجهزة استخبارات المليشيا  الحوثية الارهابية للإضرار بالاقتصاد الوطني استكمالا لحربها الإجرامية التي طالت المواني ومنشآت النفط وايقاف التصدير وما ترتب عليها من آثار كارثية  على الاقتصاد الوطني وعلى معيشة المواطنين والخدمات المقدمة لهم وفي مختلف المحافظات.  

وللأسف يتكرر التشويش على المواطنين من خلال من يتلقف ويروج هذه الاراجيف من الابواق التي تبحث عن الاثاره ولا تلقى بالا لما تسببه من اثار على حياة الناس ومعيشتهم 
والبنك المركزي إذ ينفي صدور هذه الوثيقة  عنه ؛ يؤكد  أن رسائله وتقاريره لمجلس الرئاسه والحكومه لها هوية خاصة بالبنك وتسلم  بالوسائل والآليات الآمنة والمناسبة ويطالب وسائل الاعلام ومواقع التواصل بتحري الدقة  ويحذرها  من الانجرار وراء هذه الاراجيف  الضارة بأمن الوطن ومعيشة المواطنين.

ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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