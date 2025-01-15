الدوري الألماني، بريمن يتعادل 3-3 أمام ضيفه هايدنهايم - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 15 يناير 2025 11:45 مساءً - الدوري الألماني، سقط فريق فيردر بريمن في فخ التعادل أمام ضيفه هايدنهايم بثلاثة أهداف لكل منهما، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب فيسير شتاديون في بريمن، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من الدوري الألماني “البوندسليجا”.

تقدم فريق فيردر بريمن بالهدف الأول عن طريق اللاعب ماركو جرول في الدقيقة 2 من عمر اللقاء، ثم تعادل شوبنير لهايدنهايم في الدقيقة 31.

وفي الشوط الثاني سجل بريمن هدفين في الدقيقتين 57' عن طريق دوكش و79 عن طريق ماركو جرول، فيما سجل كيربر هدف هايدنهايم الثاني في الدقيقة 61، قبل أن ينجح هايدنهايم في خطف هدف التعادل الثالث في الدقيقة 90 عن طريق ليو سكينزا.



أعلن الجهاز الفني لفريق فيردر بريمن بقيادة أولي فيرنر، تشكيل فريقه لمواجهة هايدنهايم، في اللقاء الذي يجمع الفريقين، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من الدوري الألماني “البوندسليجا”.

تشكيل بريمن لمواجهة هايدنهايم

بدأ فريق فيردر بريمن مباراته أمام هايدنهايم في الدوري الألماني بتشكيل مكون من:

ميكائيل زيرتر - ميلوس فيلكوفيتش - نيكلاس ستارك - جانج - لينين - ميتشيل فييسر - يانس ستاج - رومانو شميد - كون - كاركو جرول - دوكش.

تشكيل هايدنهايم أمام بريمن

في المقابل، بدأ فريق هايدنهايم مباراته أمام فيردر بريمن في الدوري الألماني بتشكيل يضم كلًّا من:

مولر - تراوري - ماينكا - بنيدكت جيمبر - فورنباش - بول فانر - شوبنير - دورش - ريتزيج - برينجر - بودو زيفزيفازدي.

طموحات الفريقين في لقاء الليلة

فيردر بريمن يدخل المباراة بهدف تأكيد قوته على أرضه، حيث يسعى لتحقيق نقاط المباراة الثلاث لتعزيز موقفه في منتصف جدول الترتيب، فالفريق لديه فرصة للابتعاد عن المراكز المهددة بالهبوط، وتقديم أداء جيد على أرضه هو مفتاح النجاح في هذه المباراة.

في المقابل، يدخل هايدنهايم المباراة وهو في وضعية تنافسية قوية، فالفريق يسعى لتحقيق فوز ثمين لضمان بقائه في المنطقة الآمنة من الترتيب، والابتعاد عن صراع الهبوط، فالفوز في هذه المباراة سيكون له تأثير كبير في معنويات اللاعبين ومدى تطور أداء الفريق في المرحلة القادمة.

ترتيب الفريقين بعد المباراة

بهذه النتيجة رفع فريق فيردر بريمن رصيده إلى 26 نقطة في المركز التاسع، حيث فاز في 7 مباريات وتعادل في خمس مباريات وخسر خمسة مواجهات.

في المقابل، ارتفع رصيد هايدنهايم إلى 14 نقطة في المركز الخامس عشر، حيث فاز في أربع مباريات وتعادل في 2 وخسر 11 مباراة.

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