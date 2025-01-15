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الرئيسية عالم الفن والمشاهير

حسين فهمي يحصل على وسام "النجمة الكبرى" من الرئيس الفلسطيني تكريمًا لمسيرته - أخبار كلمتك

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حسين فهمي يحصل على وسام "النجمة الكبرى" من الرئيس الفلسطيني تكريمًا لمسيرته - أخبار كلمتك

حسين فهمي يحصل على وسام "النجمة الكبرى" من الرئيس الفلسطيني تكريمًا لمسيرته - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 15 يناير 2025 11:40 مساءً - أعلن الفنان حسين فهمي منحه وسام العلوم والثقافة “النجمة الكبري” من الرئيس الفلسطيني محمود عباس، تكريمًا على مسيرته الطويلة وأعماله المتميزة.

 

في هذا السياق، نشر حسين فهمي عددًا من الصور عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، وجاء بتعليق: حصلت بالأمس على وسام الثقافة والعلوم والفنون "النجمة الكبرى" التي منحني إياها محمود عباس رئيس دولة فلسطين وتمت مراسم التكريم في وجود سفير دولة فلسطين لدى جمهورية مصر العربية.

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على الجانب الأخر، يشارك الفنان حسين فهمي فى ماراثون رمضان القادم 2025 فى الجزء الثالث من مسلسل كامل العدد، وذلك بعد النجاح الكبير الذى حققه الأجزاء الأولي والثانية.

 

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وشهد الجزء الثالث من مسلسل كامل العدد إنضمام نجوم جدد إلى أبطال العمل مع غياب عدد من أبطال المواسم السابقة.

 

مسلسل كامل العدد بطولة دينا الشربيني، شريف سلامة، إسعاد يونس، آية سماحة، جيهان الشماشرجي، ميمى جمال، أحمد كمال، أحمد جمال سعيد، سمر علام، عمرو جمال، ميران عبد الوارث، تميم عبده، جاسيكا حسام الدين، لينا صوفيا بن حمان، حمزة دياب، مالك عماد، ألفت إمام، تأليف رنا أبوالريش ويسر طاهر، إخراج خالد الحلفاوي.

 

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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