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أحمد سعد يوجه رسالة لـ تامر عاشور بعد طرح ألبومه الجديد "ياه" - أخبار كلمتك

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أحمد سعد يوجه رسالة لـ تامر عاشور بعد طرح ألبومه الجديد "ياه" - أخبار كلمتك

أحمد سعد يوجه رسالة لـ تامر عاشور بعد طرح ألبومه الجديد "ياه" - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 15 يناير 2025 10:45 مساءً - حرص الفنان أحمد سعد، على تهنئة الفنان تامر عاشور بعد طرحه لأحدث ألبوماته الغنائية بعنوان “ياه”، الذي طرح اليوم على جميع المنصات، مشيدًا بأغانيه المميزة.

 

في هذا السياق، شارك أحمد سعد بوستر الألبوم عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام عبر خاصية الإستوري، وجاء بتعليق: “تامر عاشور عامل عظمة ما شاء الله أنا مستمتع”.

 

على الجانب الآخر، كان طرح النجم أحمد سعد ، منذ قليل أحدث ألبوماته الغنائية والتي جاءت بعنوان “حبيبنا” وذلك علي منصات الموسيقى وموقع يوتيوب.

ألبوم أحمد سعد الجديد 

ويتضمن ألبوم أحمد سعد الجديد بعنوان “حبينا” 9 أغاني هي، عايز سلامتك، لو تيجي، بسيط، أنا مشيت، سودا سودا، تيجي نحارب، عمري اللي فات، مفتقدني، بالإضافة إلى الأغنية الرئيسية للألبوم حبينا.

 

ويتعاون أحمد سعد في ألبومه الجديد مع تامر حسين وعزيز الشافعي ونادر حمدي وأدهم معتز ونادر عبد الله وأحمد إبراهيم ومنة القيعي وإيهاب عبد الواحد ومحمد الشافعي ومدين.

 

وكان النجم أحمد سعد قد حقق نجاحًا كبيرًا خلال الفترة الماضية من خلال إطلاقه عددا من الأغنيات وأيضا تواجده في أضخم حفلات العام الماضي في مصر وعدد من الدول العربية بالإضافة إلى تقديمه حملات إعلانية ناجحة.

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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