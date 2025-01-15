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أسعار الذهب في الإمارات اليوم الأربعاء 15-1-2025 - أخبار كلمتك

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أسعار الذهب في الإمارات اليوم الأربعاء 15-1-2025 - أخبار كلمتك

أسعار الذهب في الإمارات اليوم الأربعاء 15-1-2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 15 يناير 2025 10:36 مساءً - ارتفعت أسعار الذهب بصورة طفيفة فى تعاملات اليوم الأربعاء فى أسواق الإمارات.

وجاءت أسعار الذهب في الإمارات، وفقا لآخر تحديث لها في الأسواق على النحو التالى:

سعر الذهب في الإمارات اليوم 

سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 326 درهمًا.

بلغ سعر عيار الذهب عيار 22 نحو 302 درهم.

سجل سعر الذهب عيار 21 نحو 292 دراهما.

بلغ سعر الذهب عيار 18 نحو 250 درهمًا.

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 2340 درهما.

أسعار الذهب العالمية 

 

تكبدت أسعار الذهب خسائر طفيفة، خلال التعاملات المبكرة الأربعاء، إذ ساد الحذر قبل تقرير التضخم في أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة والذي قد يوفر مزيدا من الوضوح بشأن مسار أسعار الفائدة الأميركية.


هبط الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 2672.76 دولار للأونصة (الأوقية)، بحلول الساعة 0300 بتوقيت جرينتش، بينما زادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 2689.70 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، خسرت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 29.81 دولار للأونصة، كما انخفض البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 935.89 دولار. فيما استقر البلاتين عند 935.92 دولار.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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