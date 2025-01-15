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الرياضة - 09:36 - ترحيب دولي وعربي باتفاق وقف إطلاق النار في غزة - أخبار كلمتك

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الرياضة - 09:36 - ترحيب دولي وعربي باتفاق وقف إطلاق النار في غزة - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:36 - ترحيب دولي وعربي باتفاق وقف إطلاق النار في غزة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 15 يناير 2025 09:36 مساءً - رحب قادة ودول بإعلان نجاح جهود الوساطة المشتركة المصرية - القطرية - الأمريكية، بوصول طرفي النزاع في قطاع غزة إلى اتفاق بشأن تبادل الأسرى والمحتجزين والعودة إلى الهدوء المستدام وصولًا لوقف دائم لإطلاق النار.

من جانبه، رحب الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس باتفاق وقف إطلاق النار، مشيدًا بجهود مصر والولايات المتحدة وقطر.

ونقلت سفارة قبرص بالقاهرة عن الرئيس خريستودوليدس قوله، في تدوينه عبر حسابه على منصة "إكس" اليوم الأربعاء "أرحب باتفاق وقف إطلاق النار في غزة والذي يعطي الأولوية للإفراج عن جميع المحتجزين وتدفق المساعدات الإنسانية الضرورية.

وأوضح، أن الاتفاق "لحظة بالغة الأهمية".. مشددًا على أن الحفاظ على هذا الاتفاق يُعد أمرًا مهمًا للاستقرار والأمن الإقليميين.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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