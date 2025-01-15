عاجل:امن تعز يكشف حقيقة اطلاق سراح قاتل والد الصحفية هدير الشرعبي - أخبار كلمتك

تابعت إدارة عام شرطة تعز باستغراب محاولة البعض زعزعة الثقة بين الشرطة والسلطة القضائية من خلال توظيف عبارة وردت على لسان مدير عام الشرطة في المؤتمر الصحفي أثناء توصيفه للشخصية الإجرامية للمتهم المضبوط المدعو وليد كامل عبدالرقيب الملقب (وليد شلعة)

وامام ذلك فإننا نوضح مايلي:

أولاً: نتقدم بالشكر الجزيل لفضيلة القاضي محمد سلطان الفقيه رئيس نيابة استئناف المحافظة على توضيحه حول تفاصيل الإفراج عن المذكور في الجنايات السابقة، والتي لايمكن التشكيك بسلامتها وعدالتها.

ثانياً: نؤكد أن ما ورد في التصريح الصحفي كان استعراض عام ومختصر للشخصية الإجرامية للمذكور، ولم يوجه اللوم أو الإساءة لجهة معنية، وأن عبارة( بطريقة أو بأخرى) كانت إشارة مختصرة لتفاصيل لامجال لسردها في المؤتمر.

ثالثاً: نؤكد أن التعاون بين السلطة القضائية سواء المحاكم او النيابات مع إدارة عام الشرطة قائم على أعلى المستويات ويدحض أي محاولات لتوظيف التصريح ضد القضاء.

آملين من الجميع تقدير الموقف والحرص على وحدة وسلامة التنسيق بين مؤسسات تحقيق العدالة وتصحيح سوء الفهم الذي حصل.

متمنين التوفيق للجميع في محاربة الجريمة وتحقيق العدالة.

والله من وراء القصد

صادر عن إدارة عام شرطة تعز

الأربعاء 15 يناير 2025م