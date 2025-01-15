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عاجل:امن تعز يكشف حقيقة اطلاق سراح قاتل والد الصحفية هدير الشرعبي - أخبار كلمتك

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عاجل:امن تعز يكشف حقيقة اطلاق سراح قاتل والد الصحفية هدير الشرعبي - أخبار كلمتك

عاجل:امن تعز يكشف حقيقة اطلاق سراح قاتل والد الصحفية هدير الشرعبي - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأربعاء 15 يناير 2025 10:37 مساءً - كلمتك/خاص:

تابعت إدارة عام شرطة تعز باستغراب محاولة البعض زعزعة الثقة بين الشرطة والسلطة القضائية من خلال توظيف عبارة  وردت على لسان مدير عام الشرطة في المؤتمر الصحفي أثناء توصيفه للشخصية الإجرامية للمتهم المضبوط المدعو وليد كامل عبدالرقيب الملقب (وليد شلعة)

وامام ذلك فإننا نوضح مايلي:

أولاً: نتقدم بالشكر الجزيل لفضيلة القاضي محمد سلطان الفقيه رئيس نيابة استئناف المحافظة على توضيحه حول تفاصيل الإفراج عن المذكور في الجنايات السابقة، والتي لايمكن التشكيك بسلامتها وعدالتها.

ثانياً: نؤكد أن ما ورد في التصريح الصحفي كان استعراض عام ومختصر للشخصية الإجرامية للمذكور، ولم يوجه اللوم أو الإساءة لجهة معنية، وأن عبارة( بطريقة أو بأخرى) كانت إشارة مختصرة لتفاصيل لامجال لسردها في المؤتمر.

ثالثاً: نؤكد أن التعاون بين السلطة القضائية سواء المحاكم او النيابات مع إدارة عام الشرطة قائم على أعلى المستويات ويدحض أي محاولات لتوظيف التصريح ضد القضاء.

آملين من الجميع تقدير الموقف والحرص على وحدة وسلامة التنسيق بين مؤسسات تحقيق العدالة وتصحيح سوء الفهم الذي حصل.

متمنين التوفيق للجميع في محاربة الجريمة وتحقيق العدالة.
والله من وراء القصد

صادر عن إدارة عام شرطة تعز 
الأربعاء 15 يناير 2025م

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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