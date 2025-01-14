أبرزهم الفشني والبهتيمي، الوطنية للإعلام تستبعد بعض القراء من خريطة قرآن السهرة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 14 يناير 2025 09:20 مساءً - أعلنت الهيئة الوطنية للإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد المسلماني، استبعاد عدد من القراء البارزين من خريطة برنامج "قرآن السهرة" بإذاعة القرآن الكريم.

الاستبعاد يشمل كبار القراء الراحلين



ومن بين القراء الذين تم استبعادهم، جاء اسم الشيخين الراحلين الكبيرين طه الفشني وكامل يوسف البهتيمي، واللذين يعدان من أبرز أعلام التلاوة في مصر والعالم الإسلامي.

وقد أثار هذا القرار تساؤلات كثيرة، خاصة وأنهما كانا قد تركا بصمة واضحة في تاريخ تلاوة القرآن الكريم.

استقرار القرار على خمسة من أعلام التلاوة



القرار الجديد يقتصر على عرض تلاوات خمسة من أعلام التلاوة المصرية، وهم الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، الشيخ مصطفى إسماعيل، الشيخ محمد صديق المنشاوي، الشيخ محمود علي البنا، الشيخ محمود خليل الحصري، كما تم إضافة الشيخ محمد محمود الطبلاوي إلى هذه القائمة الذهبية.

ويرى الإعلامي أحمد المسلماني أن هذه الأسماء تمثل قمة التلاوة القرآنية، ويجب أن تقتصر عليهم تلاوات "قرآن السهرة" بما يتناسب مع مكانتهم في تاريخ التلاوة في مصر.

نقابة القراء تناشد "المسلمانى": دع الخريطة كما هى

هذا القرار دفع نقابة محفظي وقراء القرآن الكريم العامة برئاسة الشيخ محمد حشاد شيخ عموم المقارئ المصرية ونقيب القراء إلى إصدار بيان ناشدت فيه الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة الإعلامى أحمد المسلمانى إعادة خريطة القراء كما كانت، وعدم استبعاد أحد من القراء الذين تم استبعادهم، لأن هولاء القراء هم من قامت الإذاعة على أكتافهم، وأثروا دولة التلاوة بأصواتهم العذبة ولهم جمهورهم الذى ينتظر تلاوتهم فى خريطة الإذاعة بمصر وخارجها.

نقابة القراء تناشد "المسلمانى": دع الخريطة كما هى



وأكد الشيخ حشاد أن استبعاد هؤلاء القراء يؤثر سلبًا على دولة التلاوة والتى هى القوة الناعمة لمصر فى العالم أجمع وليس لأحد مصلحة فى استبعادهم غير حرمان العالم من سماعهم وهذا غير وارد فى مصر التى أثرت العالم أجمع بقرائها الأعلام الذين نشروا القرآن الكريم مجودا ومرتلا فى أنحاء العالم.



واختتم نقيب القراء كلامه قائلا: والنقابة إذ تناشدكم بما عهدناه فى سيادتكم من حب وإخلاص للوطن بالبقاء على هذه النخبة الطيبة من القراء حفاظا على دولة التلاوة المصرية.

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