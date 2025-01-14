الطفولة والأمومة يتدخل في واقعة تعذيب طفلة عاما على يد زوجة والدها - أخبار كلمتك

الطفولة والأمومة يتدخل في واقعة تعذيب طفلة عاما على يد زوجة والدها - أخبار كلمتك

السيسي وبايدن يؤكدان أهمية مواصلة تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر والولايات المتحدة - أخبار كلمتك

السيسي وبايدن يؤكدان أهمية مواصلة تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر والولايات المتحدة - أخبار كلمتك

السيسي يعرب لبايدن عن خالص تمنياته له بالتوفيق في مسيرته القادمة - أخبار كلمتك

السيسي يعرب لبايدن عن خالص تمنياته له بالتوفيق في مسيرته القادمة - أخبار كلمتك

ميلان يعود للانتصارات في الدوري الإيطالي ويفوز على كومو 2-1 (صور) - أخبار كلمتك

ميلان يعود للانتصارات في الدوري الإيطالي ويفوز على كومو 2-1 (صور) - أخبار كلمتك

محمد عبدالمنعم أساسيا بتشكيل نيس في مواجهة باستيا بكأس فرنسا - أخبار كلمتك

محمد عبدالمنعم أساسيا بتشكيل نيس في مواجهة باستيا بكأس فرنسا - أخبار كلمتك

اتحاد الكرة: منتخب الشباب يشارك في أمم إفريقيا للمحليين رغم تأجيلها - أخبار كلمتك

اتحاد الكرة: منتخب الشباب يشارك في أمم إفريقيا للمحليين رغم تأجيلها - أخبار كلمتك

محمد رمضان يكشف سبب تنظيم مسابقات للجمهور - أخبار كلمتك

محمد رمضان يكشف سبب تنظيم مسابقات للجمهور - أخبار كلمتك

صحفي بارز:بيان مظاهرة عدن معد مسبقا وهو استخفاف بعقول الناس - أخبار كلمتك

صحفي بارز:بيان مظاهرة عدن معد مسبقا وهو استخفاف بعقول الناس - أخبار كلمتك

عقد صلح بين الاعلامي العريمي والمعلم الذي تعرض للاعتداء بمظاهرة عدن - أخبار كلمتك

عقد صلح بين الاعلامي العريمي والمعلم الذي تعرض للاعتداء بمظاهرة عدن - أخبار كلمتك

مدير مكافحة المخدرات في الحزام الامني ينفي مزاعم انتهاك خصوصيات مرتادي السواحل بالعاصمة عدن  - أخبار كلمتك

مدير مكافحة المخدرات في الحزام الامني ينفي مزاعم انتهاك خصوصيات مرتادي السواحل بالعاصمة عدن  - أخبار كلمتك

الرئيسية عالم الفن والمشاهير

أبرزهم الفشني والبهتيمي، الوطنية للإعلام تستبعد بعض القراء من خريطة قرآن السهرة - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
أبرزهم الفشني والبهتيمي، الوطنية للإعلام تستبعد بعض القراء من خريطة قرآن السهرة - أخبار كلمتك

أبرزهم الفشني والبهتيمي، الوطنية للإعلام تستبعد بعض القراء من خريطة قرآن السهرة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 14 يناير 2025 09:20 مساءً - أعلنت الهيئة الوطنية للإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد المسلماني، استبعاد عدد من القراء البارزين من خريطة برنامج "قرآن السهرة" بإذاعة القرآن الكريم.

الاستبعاد يشمل كبار القراء الراحلين


ومن بين القراء الذين تم استبعادهم، جاء اسم الشيخين الراحلين الكبيرين طه الفشني وكامل يوسف البهتيمي، واللذين يعدان من أبرز أعلام التلاوة في مصر والعالم الإسلامي. 

وقد أثار هذا القرار تساؤلات كثيرة، خاصة وأنهما كانا قد تركا بصمة واضحة في تاريخ تلاوة القرآن الكريم.

استقرار القرار على خمسة من أعلام التلاوة


القرار الجديد يقتصر على عرض تلاوات خمسة من أعلام التلاوة المصرية، وهم الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، الشيخ مصطفى إسماعيل، الشيخ محمد صديق المنشاوي، الشيخ محمود علي البنا، الشيخ محمود خليل الحصري، كما تم إضافة الشيخ محمد محمود الطبلاوي إلى هذه القائمة الذهبية.

ويرى الإعلامي أحمد المسلماني أن هذه الأسماء تمثل قمة التلاوة القرآنية، ويجب أن تقتصر عليهم تلاوات "قرآن السهرة" بما يتناسب مع مكانتهم في تاريخ التلاوة في مصر.

 

نقابة القراء تناشد "المسلمانى": دع الخريطة كما هى

 

هذا القرار دفع نقابة محفظي وقراء القرآن الكريم العامة برئاسة الشيخ محمد حشاد شيخ عموم المقارئ المصرية ونقيب القراء إلى إصدار بيان  ناشدت فيه الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة الإعلامى أحمد المسلمانى إعادة خريطة القراء كما كانت، وعدم استبعاد أحد من  القراء الذين تم استبعادهم، لأن هولاء القراء هم من قامت الإذاعة على أكتافهم،  وأثروا دولة التلاوة بأصواتهم العذبة ولهم جمهورهم الذى ينتظر تلاوتهم فى خريطة الإذاعة بمصر وخارجها.

 

نقابة القراء تناشد "المسلمانى": دع الخريطة كما هى


وأكد الشيخ حشاد  أن استبعاد هؤلاء القراء يؤثر سلبًا على دولة التلاوة والتى هى القوة الناعمة لمصر فى العالم أجمع وليس لأحد مصلحة فى استبعادهم غير حرمان العالم من سماعهم وهذا غير وارد فى مصر التى أثرت العالم أجمع بقرائها الأعلام الذين نشروا القرآن الكريم مجودا ومرتلا فى أنحاء العالم.


 واختتم نقيب القراء كلامه قائلا: والنقابة إذ تناشدكم بما عهدناه فى سيادتكم من حب وإخلاص للوطن بالبقاء على هذه النخبة الطيبة من القراء حفاظا على دولة التلاوة المصرية.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

إخترنا لك

أحمد مكي ينقذ عائشة بن أحمد من الخطف في مسلسل الغاوي - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق