مشاهير العرب - نادر حمدي يشوق الجمهور لألبوم أحمد سعد الجديد «حبيبنا» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 14 يناير 2025 08:26 مساءً - شوق نادرحمدي، لألبوم الفنان أحمد سعد الجديد، الذي يحمل اسم "حبيبنا"، والمنتظر طرحه يوم ١٥ من الشهر الحالي.

ونشر نادر عبر صفحته الشخصية على موقع الصور والفيديوهات القصيرة انستجرام، صورة للفنان أحمد سعد من البوستر الدعائي للألبوم، وعلق قائلا: «ألبوم جديد حبيبنا، أحمد سعد، ألبوم مختلف، ١٥/١/٢٠٢٥.

وكان قد شارك نادر حمدي قبل ذلك في برومو خاص بالألبوم يظهر من خلاله أحمد سعد وهو يحكي عن مشواره الفني، وحبه للموسيقى والغناء منذ صغره.

ويضم الألبوم أغنية «عايز سلامتك» كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعي وتوزيع نادر حمدي، والأغنية الثالثة هي أغنية «لو تيجي» من كلمات أدهم معتز وألحان تامر علي وتوزيع نادر حمدي.

ويقدم أحمد سعد في ألبومه أغنية «بسيط» من كلمات نادر عبد الله وألحان وتوزيع أحمد إبراهيم، والأغنية الخامسة في الألبوم هي أغنية «سودا سودا» من كلمات منة القيعي وألحان إيهاب عبد الواحد وتوزيع نادر حمدي.

وتتواجد أغنية مميزة أخرى في الألبوم وهي «تيجي نحارب» من كلمات منة القيعي وألحان إيهاب عبد الواحد وتوزيع أحمد إبراهيم، والأغنية السابعة في الألبوم هي «عمري اللي فات» من كلمات محمد الشافعي وألحان وتوزيع محمد إبراهيم.

ويقدم أحمد سعد أغنية «أنا مشيت» في الألبوم أيضا وهي من كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعي وتوزيع نادر حمدي، والأغنية التاسعة هي «مفتقدني» من كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعي وتوزيع نادر حمدي.

عمرو سعد يهنئ شقيقه أحمد سعد بألبوم حبيبنا

ونشر عمرو سعد بوستر ألبوم حبيبنا عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات من خلال خاصية ستوري، وعلق عليه موجها رسالة لشقيقه أحمد سعد: مبرووك للألبوم الجديد اللي هيكسر العالم.