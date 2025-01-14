مشاهير العرب - شيكو يكشف تفاصيل خضوعه لعملية جراحية: 14 غرزة تحت ركبتي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 14 يناير 2025 08:26 مساءً - كشف الفنان شيكو، عن تطورات حالته الصحية، وتفاصيل الإصابة التي تعرض لها مؤخراً، بسبب إصابة تعرض لها تحت ركبته.

وقال شيكو، خلال لقائه في برنامج «عرب وود»: «العملية تحت ركبتي على طول، كنت وقعت وقعدت 3 أسابيع، معرفش إني المفروض أخذ غرز لحد ما الدكتور قالي، وخدت 14 غرزة وعملت العملية والحمد لله بتحرك بسهولة».

رسالة تركي آل الشيخ لشيكو

وأعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، في ديسمبر الماضي عن خضوع شيكو لعملية جراحية، وكتب عبر حسابه على فيسبوك: «الحمدلله على سلامة الفنان الكبير شيكو، اللي تعرض لإصابة شديدة في ركبته تطلبت تدخل جراحي، يبدو أنه تعرض للحسد على الفيلم الذي قضى 2311 يوماً بدون تصوير ولم ير النور».

آخر أعمال الفنان شيكو

آخر أعمال شيكو هي مشاركته في مسرحية «البقاء للأصيع»، في موسم الرياض، وشارك في بطولة المسرحية نخبة من فنانين الكوميديا ومنهم مي كساب، هشام ماجد، أحمد فتحي، أوس أوس.