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مشاهير العرب - 14 فبراير.. مدحت صالح يحيي حفلا غنائيا بالشيخ زايد - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - 14 فبراير.. مدحت صالح يحيي حفلا غنائيا بالشيخ زايد - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - 14 فبراير.. مدحت صالح يحيي حفلا غنائيا بالشيخ زايد - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 16 يناير 2025 09:06 صباحاً - يستعد الفنان مدحت صالح، لإحياء حفل غنائي ضخم، وذلك في 14 من فبراير المقبل، بمدينة الشيخ زايد، وذلك بمناسبة احتفالات عيد الحب.

تفاصيل حفل مدحت صالح بالشيخ زايد

ومن المقرر أن يقدم مدحت صالح، خلال الحفل باقة من أبرز أعماله القديمة والحديثة، التي يحبها الجمهور ويتفاعل معها، على مدار مشواره الفنى ومنها: "كوكب تاني" و"المليونيرات" و"حبيبي يا عاشق" و"زى ما هي حبها" و"العصفورة" و"لحظة تاريخية".

حفل مدحت صالح

وكان مدحت صالح، قد روج لحفله، عبر صفحته الرسمية عبرموقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام» قائلة: «في عيد الحب السنة دي، هننسى الحزن كله ونغني من قلبنا في حفلة حب في حب استعدوا لليلة كلها فرحة وحب بأغاني سعيدة وبس وأغاني هتتغنى لأول مرة! في تياترو أركان يوم 14 فبراير الساعة 8 مساءً، احجز تذكرتك دلوقتي من خلال تيكيتس مارشية. ومتفوتوش الليلة، بحبكوا».

آخر اعمال مدحت صالح

وكانت آخر أعمال مدحت صالح، هي أغنية «شهم ابن شهم»، الذي تعاون من خلالها مع الشاعر خالد تاج الدين، وطرحها خلال الفترة الماضية، عبر قناته على موقع الفيديوهات «يوتيوب»، ومختلف منصات الموسيقى الرقمية.

أغنية شهم ابن شهم، من كلمات وألحان خالد تاج الدين، وميكس وماستر إسلام زكي، وإخراج أيمن نور، وجاءت كلمات الأغنية: «شهم ابن شهم، ياللي مالكوش في الشهامة سهم، بطولاتكوا أحلام ووهم، صفر كبير تمامكم كلام، أخصام كاوتش، سيرتي تحضر حتى لو مجتش، قادر بس مفترتش، أنتوا اتفه من الانتقام، أنا لو سامحت محدش يجي عندي لو سمحت».

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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