مشاهير العرب - 14 فبراير.. مدحت صالح يحيي حفلا غنائيا بالشيخ زايد - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 16 يناير 2025 09:06 صباحاً - يستعد الفنان مدحت صالح، لإحياء حفل غنائي ضخم، وذلك في 14 من فبراير المقبل، بمدينة الشيخ زايد، وذلك بمناسبة احتفالات عيد الحب.

تفاصيل حفل مدحت صالح بالشيخ زايد

ومن المقرر أن يقدم مدحت صالح، خلال الحفل باقة من أبرز أعماله القديمة والحديثة، التي يحبها الجمهور ويتفاعل معها، على مدار مشواره الفنى ومنها: "كوكب تاني" و"المليونيرات" و"حبيبي يا عاشق" و"زى ما هي حبها" و"العصفورة" و"لحظة تاريخية".

وكان مدحت صالح، قد روج لحفله، عبر صفحته الرسمية عبرموقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام» قائلة: «في عيد الحب السنة دي، هننسى الحزن كله ونغني من قلبنا في حفلة حب في حب استعدوا لليلة كلها فرحة وحب بأغاني سعيدة وبس وأغاني هتتغنى لأول مرة! في تياترو أركان يوم 14 فبراير الساعة 8 مساءً، احجز تذكرتك دلوقتي من خلال تيكيتس مارشية. ومتفوتوش الليلة، بحبكوا».

آخر اعمال مدحت صالح

وكانت آخر أعمال مدحت صالح، هي أغنية «شهم ابن شهم»، الذي تعاون من خلالها مع الشاعر خالد تاج الدين، وطرحها خلال الفترة الماضية، عبر قناته على موقع الفيديوهات «يوتيوب»، ومختلف منصات الموسيقى الرقمية.

أغنية شهم ابن شهم، من كلمات وألحان خالد تاج الدين، وميكس وماستر إسلام زكي، وإخراج أيمن نور، وجاءت كلمات الأغنية: «شهم ابن شهم، ياللي مالكوش في الشهامة سهم، بطولاتكوا أحلام ووهم، صفر كبير تمامكم كلام، أخصام كاوتش، سيرتي تحضر حتى لو مجتش، قادر بس مفترتش، أنتوا اتفه من الانتقام، أنا لو سامحت محدش يجي عندي لو سمحت».