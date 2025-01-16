الرياضة - 11:51 - مكتب نتنياهو يزعم: حماس تتراجع عن بعض اتفاقات وقف إطلاق النار في غزة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 16 يناير 2025 11:51 صباحاً - زعم مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن حماس تتراجع عن بعض اتفاقات وقف إطلاق النار في غزة، جاء ذلك خلال نبأ عاجل أوردته قناة "القاهرة الإخبارية".

وبالأمس، كشفت وكالة رويترز أن حماس ستفرج عن 33 محتجزا إسرائيليا بينهم جميع النساء (جنود ومدنيين) والأطفال والرجال فوق سن الخمسين، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية.

وتابعت رويترز: من المتوقع أن تشمل المرحلة الثالثة إعادة جميع الجثامين المتبقية وبدء إعادة إعمار قطاع غزة بإشراف مصر وقطر والأمم المتحدة.