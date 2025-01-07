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الرياضة - 02:01 - أمطار غزيرة وعاصفة شديدة.. «السعودية» تصدر تحذيرا باللون الأحمر لـ3 مدن (صور) - أخبار كلمتك

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الرياضة - 02:01 - أمطار غزيرة وعاصفة شديدة.. «السعودية» تصدر تحذيرا باللون الأحمر لـ3 مدن (صور) - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:01 - أمطار غزيرة وعاصفة شديدة.. «السعودية» تصدر تحذيرا باللون الأحمر لـ3 مدن (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 7 يناير 2025 02:01 مساءً - تعرّضت عدة مناطق في المملكة العربية السعودية، لأمطار غزيرة وسط عاصفة شديدة حّولت الشوارع إلى ما يشبه الأنهار، لتجرف عشرات السيارات.

وأظهرت صور صادمة تم التقاطها على مشارف المدينة، كيف غمرت المياه السيارات بشكل شبه كامل، ولم يظهر فوق خط المياه سوى الجزء العلوي من أسقفها.

وأصدرت هيئة الأرصاد الجوية السعودية تحذيرا باللون الأحمر لمكة، المدينة، ومدينة جدة الساحلية، التي تشتهر بالفيضانات، وكانت موقعا لفيضان كارثي في عام 2009 قُتل فيه أكثر من 100 شخص.

ونشر المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد، حسين القحطاني، فيديو لـ«شاهقة مائية» في سواحل مدينة رابغ التابعة لمكة المكرمة، ووصفها بالأقوى، قائلا: «لامست الشاطئ، لأول مرة، وأسهمت في ارتفاع الأمواج».

وأضاف «القحطاني» أن إدارة البحث والتطوير بالمركز ستعمل على دراسة هذه الحالة الخاصة.

وتأتي الأمطار الغزيرة هذا الأسبوع بعد أشهر من تعرض دول الخليج لهطول أمطار غزيرة قياسية، في شهري إبريل ومايو، مما أسفر عن مقتل أكثر من عشرين شخصا.

وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف غمرت مياه الفيضانات المدمرة الطرق السريعة الرئيسية في المملكة، حيث تدفقت على صخور جافة وصخرية، واجتاحت المدن والبلدات أدناه.

وشوهد السكان وهم يتخلون عن سياراتهم في الشارع للركض إلى مكان آمن، بينما كانت المركبات الأخرى المغمورة جزئيًا تحاول شق طريقها عبر أقدام من المياه الراكدة.

ولا تعد العواصف المطرية والفيضانات ظاهرة نادرة بأي حال من الأحوال في المملكة العربية السعودية، ودول الخليج الأخرى، خاصة في فصل الشتاء.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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