الرياضة - 02:01 - شهادات الادخار بفائدة 30% و27% تصبح أكثر جذبا في بنكي «مصر والأهلي» بعد انخفاض عوائد أذون الخزانة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 7 يناير 2025 02:01 مساءً - أصبحت عوائد شهادات الادخار المطروحة حالياً في البنوك المصرية أكثر جاذبية بعد انخفاض متوسطات أسعار الفائدة على أذون الخزانة بجميع الآجال لأدنى 30%، حيث توفر الأوعية الادخارية بالقطاع المصرفي عائداً 30% و27% خالي من أي استقطاعات كضرائب الدخل.

سجلت أسعار الفائدة على أذون الخزانة بعدما فقدت أكثر من 4% في آخر أسبوعين، نحو 26% في المتوسط على أذون الخزانة بأجل 12 شهرا، ونسبة 27.26% على أذون الخزانة بأجل 182 يوما، و26.95% على أذون الخزانة بأجل 3 شهور، و27.05% على أذون الخزانة بأجل 9 شهور.

أيضًا تقلصت الفائدة على سندات الخزانة بأجل يمتد لـ3 سنوات إلى 22.57% من سعر فائدة بنسبة 25.5% في السابق.

شهادات ادخار بفائدة 30%

يطرح بنكا «الأهلي ومصر» في الوقت الجاري شهادات ادخار بأجل 3 سنوات وبعائد متدرج من 30% في السنة الأولي إلى 25% بنهاية السنة الثانية وصولاً لـ20% بنهاية السنة الثالثة، أي بمتوسط سعر فائدة 25% في الثلاث سنوات.

يبدأ شراء شهادات الادخار بعائد متدرج من 30% في بنك مصر والبنك الأهلي المصري، بحد أدني ألف جنيه مع إمكانية زيادة مبلغ الشراء بمضاعفات الـ1000 جنيه، ويسمح البنكين معاً بالحصول على تسهيل حتى 90% من قيمة تلك الشهادات.

شهادات ادخار بأجل سنة

بنك مصر والبنك الأهلي المصري يطرحا شهادات ادخار بأجل سنة (12 شهرا) تحت سعر فائدة يصل إلى 27% يصرف بنهاية المدة عند الاستحقاق، وبعائد شهري ثابت تحت نسبة 23.5%، وبعائد يومي ثابت نسبته 23%

يتيح بنكا «مصر والأهلي» شراء شهادات الادخار بعائد 27% بحد أدني 1000 جنيه، ويسمحا بزيادة مبلغ الشراء بمضاعفات الـ1000 جنيه.

كشف محمد الإتربي الرئيس التنفيذي لـ البنك الأهلي المصري عن عدم نية البنك لطرح شهادات ادخار جديدة بعوائد ترتفع عن 30% و27% الموجودة حالياً في البنك الأهلي، مشيراً في تصريحات تلفزيونية إلى أن البنك لم يحدد موعد لإيقاف طرح شهادات الادخار بأجل سنة أو تخفيض عائدها السنوي البالغ سعره 27%

وأوضح الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري أن عملاء شهادات الادخار بعائد 27% و23.5% اتجهوا لتجديد شهاداتهم منتهية الأجل لفترة أخري، وأفاد بأن حصيلة بنكه من تلك الشهادات اقتربت من 900 مليار جنيه مصري.