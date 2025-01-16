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الرياضة - 02:41 - «صدمة للمقبلين على الزواج».. ارتفاع سعر الذهب الآن في سوق الصاغة - أخبار كلمتك

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الرياضة - 02:41 - «صدمة للمقبلين على الزواج».. ارتفاع سعر الذهب الآن في سوق الصاغة - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:41 - «صدمة للمقبلين على الزواج».. ارتفاع سعر الذهب الآن في سوق الصاغة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 16 يناير 2025 02:41 مساءً - سعر الذهب الآن.. ارتفع سعر الذهب في ختام تعاملات اليوم الخميس 16 يناير 2025، وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 3257.25 جنيه للبيع، و 3235.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب اليوم

وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص سعر الذهب بختام التعاملات وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

الذهب
الذهب

سعر الذهب في مصر

تختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن “31.1 جرام” كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

الذهب
سعر الذهب

سعر الذهب عيار 24

- سعر الذهب عيار 24، بلغ نحو 4342.75 جنيه للبيع، 4314.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 22

- سعر الذهب عيار 22، بلغ نحو 3981 جنيه للبيع، 3954.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 21

- سعر الذهب عيار 21، بلغ نحو 3800 جنيها للبيع، 3775 جنيها للشراء.

الذهب
سعر الذهب اليوم

سعر الذهب عيار 18

- سعر الذهب عيار 18، بلغ نحو 3257.25 جنيه للبيع، 3235.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 14

- سعر الذهب عيار 14 ، بلغ نحو 2533.25 جنيه للبيع، 2516.75 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 12

- سعر الذهب عيار 12، بلغ نحو 2171.5 جنيه للبيع، 2157.25 جنيه للشراء.

الذهب
الذهب

سعر الذهب عيار 9

- سعر الذهب عيار 9، بلغ نحو 1628.5 جنيه للبيع، 1617.75 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب

- سعر الجنيه الذهب، بلغ نحو 30400 جنيها للبيع، 30200 جنيها للشراء.

سعر أونصة الذهب

- سعر أونصة الذهب، بلغ نحو 2703.1 دولار للبيع، 2702.83 دولار للشراء.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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