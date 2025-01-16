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أسعار تذاكر حفل رامي صبري في فاميلي بارك - أخبار كلمتك

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أسعار تذاكر حفل رامي صبري في فاميلي بارك - أخبار كلمتك

أسعار تذاكر حفل رامي صبري في فاميلي بارك - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 16 يناير 2025 07:10 مساءً - يحيي المطرب رامي صبري حفلا غنائيا، في فاميلي بارك، يوم الجمعة 7 فبراير المقبل.

حفل رامي صبري في فاميلي بارك 

وتأتي أسعار حفل رامي صبري في فاميلي بارك كالآتي: الفئة الأولى 357 جنيها والفئة الثانية 457 جنيها.

فعلا مبيتنسيش يتصدر التريند 

ومن ناحية أخرى،  كان الديو الذي جمع بين تامر حسني ورامي صبري “فعلا مبيتنسيش”، قد تصدر التريند الأول بموقع الفيديوهات الشهير “اليوتيوب

تامر حسني ورامي صبري

وكان الفنان تامر حسني قد فاجأ جمهوره بالرد على منشور الفنان رامي صبري عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

حيث كتب تامر حسني: "حبيبي يا رامي انت قبل ما تكون نجم كبير ومُهم إنت صاحبي من أيام الطفولة، ودي حاجات الناس متعرفهاش ويمكن مكنش في فُرصة نحكي ده قبل كده.. إنت يا رامي صاحب عُمر ومشوار مشيناه من الطفولة وأنا في الصورة ماسك المايك لأخويا ولصوت مصري عظيم يستحق".

وتابع تامر: “شُكرًا يا حبيبي على كلامك الغالي اللي من القلب أنا فعلًا اشتغلت معاك من كل قلبي وبكُل حرص علينا إحنا الاتنين بكُل التفاصيل بدافع الحُب والصداقة وإن ربنا يكرمنا مع بعض، اعتقد إن التعاون ده هيحمس كُل جيلنا إنه يعمل أفكار مشاركة كده وأنا بنادي بيها من زمان من أيام تامر وشيرين وبعدها تامر وبهاء في أغنية قوم اقف أنا وأنت بعدها اتكلمنا من سنين عشان نجمع البعض من جيلنا وعملنا المستحيل وللأسف معرفناش فقولنا نبدأ بنفسنا عشان نحمس الكُل”.

واختتم بقوله: "حقيقي جمهورنا يستاهل مننا كُل الجديد وكل المُفاجآت إللي تفرحه والمطربين اللي هييجوا بعدنا يستحقوا إنهم يتعلموا ده مننا عشان يكملوه للي بعدهم انتظروا كليب فعلًا مبيتنسيش بيني وبين أخويا النجم الكبير رامي صبري باشا".

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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