الرياضة - 05:25 - «مدبولي» عن البكالوريا: شيء قاسي إن كل سنة طالب ينتحر بسبب الثانوية العامة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 16 يناير 2025 05:25 مساءً - علق الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، على نظام البكالوريا البديل للثانوية العامة، موضحًا أن هناك حوارا مجتمعيا يتم إجراءه الآن حول البكالوريا، وكافة المقترحات والملاحظات التي يتم طرحها ستكون محل اعتبار.

وقال مدبولي «أنا كمسئول وكأب شئ قاسي عليا إن كل سنة يطلع خبر، إن طالب ينهي حياته بسبب الثانوية العامة، وكنا حريصين على تطوير المنظومة لتخفيف الضغط والعبء عن الطالب والأسرة المصرية».

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إنه سيتم عقد لقاءات موسعة مع كل من مؤسسات العمل الأهلي والمجتمع المدني وشباب ريادة الأعمال وأيضا مجلس أمناء الحوار الوطني.

وأشار رئيس الوزراء خلال المؤتمر الصحفي، عقب اجتماع الحكومة اليوم الأربعاء، إلى أنه سيتم إصدار قرار الأسبوع المقبل، لتشكيل مجموعات عمل استشارية دائمة من القطاع الخاص والخبراء لـ 6 قطاعات وهي «السياحة - التنمية العقارية - تنمية الصادرات - ريادة الأعمال - الرؤية السياسية - الاقتصاد الكلي».