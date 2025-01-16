«السكة الحديد»: تشغيل قطارات إضافية خلال إجازة نصف العام الدراسي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 16 يناير 2025 07:11 مساءً - أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، تشغيل 8 قطارات إضافية على خط (القاهرة/ أسوان والعكس)، اعتبارًا من يوم الأربعاء المقبل، بالإضافة إلى القطارات العاملة يوميًا، بمناسبة إجازة نصف العام الدراسي.

وأوضحت الهيئة - في بيان اليوم، الخميس، أن ذلك يأتي لتلبية رغبات المسافرين من الشركات السياحية، وطلاب الجامعات، والهيئات المختلفة، بهدف استيعاب الأعداد المتزايدة من الركاب، وللمساهمة في تنشيط السياحة الداخلية بمدن الوجه القبلي، وفي إطار الحرص على تقديم أفضل خدمة لجمهور الركاب، وفي ظل التحديث المستمر بكافة قطاعات الهيئة، وبخاصة قطاع الوحدات المتحركة.

وأشارت الهيئة إلى أنه تقرر تشغيل خدمة جديدة بقطارين (ثانية فاخرة) على خط القاهرة/ أسوان والعكس، لافتة إلى أنه اعتبارًا من يوم /الأربعاء/ المقبل سيجري تشغيل قطار 984 (ثانية فاخرة) القاهرة/ أسوان، ولحين صدور تعليمات أخرى، حيث يقوم من القاهرة الساعة 21:50 ويصل أسوان الساعة 10:05.

وأضافت أنه اعتبارًا من يوم /الخميس/ المقبل، سيجري تشغيل قطار 985 (ثانية فاخرة) أسوان/ القاهرة، ولحين صدور تعليمات أخرى، حيث يقوم من أسوان الساعة 18:00، ويصل القاهرة الساعة 06:45، كما سيتم كذلك تشغيل قطارين (تالجو) على خط القاهرة/ الأقصر والعكس، لافتة إلى أنه اعتبارًا من يوم /الأربعاء/ المقبل سيتم تشغيل قطار 2040 (تالجو) القاهرة/ الأقصر، حتي يوم /الخميس/ المقبل، حيث يقوم من القاهرة الساعة 20:15، ويصل الأقصر الساعة 05:10.

وأردفت أنه اعتبارًا من يوم الخميس المقبل، سيجري تشغيل قطار 2041 (تالجو) الأقصر القاهرة، حتى يوم الجمعة الموافق 21 / 2 / 2025، حيث يقوم من الأقصر الساعة 08:30، ويصل القاهرة 17:25، كما سيتم أيضا تشغيل 4 قطارات (ثالثة مكيفة) على خط القاهرة/ أسوان والعكس، مبينة أنه اعتبارًا من يوم /الأربعاء/ المقبل، سيتم تشغيل قطار 1938 (ثالثة مكيفة) القاهرة/ أسوان، حتي يوم الخميس الموافق 20/2/2025، حيث يقوم من القاهرة الساعة 22:50، ويصل أسوان الساعة 11:50.

ولفتت إلى أنه اعتبارًا من يوم الخميس المقبل، سيتم تشغيل قطار 1937 (ثالثة مكيفة) أسوان/ القاهرة، حتى يوم الجمعة الموافق 21 / 2 / 2025، حيث يقوم من أسوان الساعة 22:30، ويصل القاهرة الساعة 11:15، كما سيجري اعتبارًا من يوم الخميس المقبل أيضا تشغيل قطار 1940 (ثالثة مكيفة) القاهرة/ أسوان، حتى يوم الجمعة الموافق 21/2/2025، حيث يقوم من القاهرة الساعة 00:35، ويصل أسوان الساعة 12:30.

ونوهت الهيئة إلى أنه اعتبارًا من يوم الخميس المقبل، سيجري تشغيل قطار 1939 (ثالثة مكيفة) أسوان/ القاهرة، حتى يوم السبت الموافق 22/2/2025، حيث يقوم من أسوان الساعة 21:30، ويصل القاهرة الساعة 10:25، مؤكدة أنها لا تتوان في تقديم أفضل خدمة لجمهور الركاب، وأنها تسعى دائمًا لتلبية رغبات جَمهور الركاب.