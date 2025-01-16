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برلماني: مصر الداعم الأول للقضية الفلسطينية.. ووقف إطلاق النار يخفف المعاناة عن أهالي غزة - أخبار كلمتك

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برلماني: مصر الداعم الأول للقضية الفلسطينية.. ووقف إطلاق النار يخفف المعاناة عن أهالي غزة - أخبار كلمتك

برلماني: مصر الداعم الأول للقضية الفلسطينية.. ووقف إطلاق النار يخفف المعاناة عن أهالي غزة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 16 يناير 2025 08:26 صباحاً - وجه الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة القاهرة، التحية للقيادة السياسية التي نجحت في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وقال في تصريحات صحفية له اليوم: ما تم إعلانه اليوم بالتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية، وقطر، تتويج لجولات من المفاوضات التي استمرت لأكثر من عام للتوصل لهدنة لرفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني.

وأشار سليمان، إلى أن ما تضمنه الاتفاق من تسهيل دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وإعلان الرئيس السيسي الاستعداد لتقديم تلك المساعدات يكشف حجم الجهود التي تقوم بها الدولة المصرية لصالح القضية الفلسطينية.

وأكد رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن مصر كانت وما زالت وستظل الداعم الأول للقضية الفلسطينية، مشددا على ضرورة استكمال المفاوضات على كافة المستويات من أجل إنهاء الصراع وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.

وعبر النائب عن سعادته لردود الأفعال عقب إعلان اتفاق الهدنة، وتحديدا في قطاع غزة، قائلا: سعادة المصريين دائما يكون مصدرها سعادة العرب، وخاصة أهالينا في فلسطين.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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