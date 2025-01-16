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الزمالك يتسبب في تعديل تشغيل الخط الثالث للمترو - أخبار كلمتك

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الزمالك يتسبب في تعديل تشغيل الخط الثالث للمترو - أخبار كلمتك

الزمالك يتسبب في تعديل تشغيل الخط الثالث للمترو - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 16 يناير 2025 10:20 صباحاً - أعلنت الشركة المشغلة للخط الثالث لمترو الأنفاق، تعديلًا مؤقتًا في خريطة التشغيل اليوم الخميس، وذلك بالتزامن مع إقامة مباراة الزمالك وحرس الحدود.

زيادة عدد الرحلات لتلبية احتياجات الجماهير

وأوضحت الشركة أن التعديلات تشمل زيادة عدد الرحلات خلال فترة المباراة؛ لضمان استيعاب الأعداد المتزايدة من الجماهير، وتوفير وسيلة نقل سريعة ومريحة للمشجعين المتجهين إلى الملاعب والعودة منها.

وجاء نص الإعلان الرسمى كما يلي: “يوم ١٦ يناير الساعة ٤:٠٠ مساءً الزمالك هيواجه حرس الحدود في استاد القاهرة ضمن مباريات الدوري المصري.. بنفكركم إن محطاتنا - وخصوصًا محطة الاستاد - جاهزة تستقبلكم بترتيبات خاصة تسهل الحركة والدخول والخروج من المباراة هيتوفر قطار كل ٤ دقائق ونصف قبل وبعد كل مباراة من محطة الكيت كات إلى عدلي منصور عشان يوصلكم في أسرع وقت أما اللي جاي من محطة جامعة القاهرة أو محطة محور روض الفرج لمحطة الكيت كات، الوقت بين كل قطار والتاني هيكون ٩ دقائق”.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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