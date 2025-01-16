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وزارة الأوقاف تعلن إسترداد الملايين من هذه الجهة ! - أخبار كلمتك

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وزارة الأوقاف تعلن إسترداد الملايين من هذه الجهة ! - أخبار كلمتك

وزارة الأوقاف تعلن إسترداد الملايين من هذه الجهة ! - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الخميس 16 يناير 2025 12:57 مساءً - كلمتك/ خاص

 

أعلنت وزارة الأوقاف والإرشاد، اليوم الخميس، عن استرداد ما يقارب خمسة عشر مليون ريال سعودي من أجور خدمات حجاج بلادنا لموسم 1445هـ .

وأوضح بلاغ صحفي للوزارة تلقت وكالة الانباء اليمنية (سبأ) نسخة منه، أن هذه المبالغ تتمثل في القيمة التي تم تحديدها لتطوير وتوسيع دورات المياه في مخيمات منى والتي لم يتم الموافقة على تطويرها من قبل الجهات المعنية لضيق الوقت، وكذا بعض الخدمات التي تم التعاقد على تقديمها في المشاعر المقدسة و التي تعذر تنفيذها أثناء موسم الحج.

وأشار البلاغ إلى أنه سيتم البدء بإجراءات تسليم المبالغ إلى الحجاج مباشرة وفق آلية تضمن وصولها إليهم وسيتم الإعلان عنها في وقت لاحق عبر قطاع الحج والعمرة بالوزارة.

ونوهت الوزارة إلى أن الإعلان عن استرداد هذا المبلغ يأتي في إطار حرصها على مبدأ الشفافية وضمان حقوق الحجاج وسعيها الدائم لخدمتهم والوفاء بالتزاماتها نحوهم ضمن متابعتها المستمرة لضمان تقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن وتقييمها وفق أعلى معايير الجودة.

وأكدت الوزارة، التزامها الدائم بتقديم أفضل الخدمات للحجاج وتسهيل كافة الإجراءات لضمان أدائهم لمناسك الحج بكل سهولة ويسر..داعية الجميع لمتابعة إعلاناتها وأخبارها الصادرة عبر صفحاتها الرسمية ووسائل الإعلام الحكومية للحصول على كافة المستجدات.

هبه الوهالي

الكاتب

هبه الوهالي

أعمل كقائد فريق في الخليج 24، مع إدارة حسابات مواقع التواصل الاجتماعي. عملت من قبل مع الخليج 24 كمديرة قسم أخبار الخليج وكاتبة ومحررة للمقالات والأخبار العالمية والعربية. أحمل شهادة البكالوريوس في الصحافة وعلم الاجتماع من جامعة بيرزيت - فلسطين. ولي خبرة طويلة في إعداد وتحرير المحتوى والمضامين وإنتاج المقالات والأخبار للعديد من المواقع الإلكترونية والإذاعات المحلية، كما لدي خبرة ومعرفة غنية في مجال العلاقات العامة والإعلام وتنسيق المشاريع وإدارتها.

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