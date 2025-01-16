دورة تدريبية متقدمة بنقابة الصحفيين في «مهارات القصص الإخبارية المثيرة» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 16 يناير 2025 03:46 مساءً - أعلن مركز التدريب والبحوث بنقابة الصحفيين، عن تنظيم دورة تدريبية متقدمة في مهارات القصص الإخبارية المثيرة، لعدد محدود من المتدربين بأسبقية الحجز والسداد.

وذكرت النقابة في بيان لها اليوم الخميس إن أعمال الدورة تجري على مدار 18 ساعة تدريب موزعة على 12 جلسة تدريب، بواقع جلستين في اليوم لستة أيام تدريبية على ثلاثة أسابيع بواقع يومين في الأسبوع.

وأوضحت النقابة أن رسوم الدورة 300 جنيه لعضو النقابة، و600 جنيه لغير العضو، ويمكن التسجيل في الدورة عبر هذا الرابط.