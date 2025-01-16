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دورة تدريبية متقدمة بنقابة الصحفيين في «مهارات القصص الإخبارية المثيرة» - أخبار كلمتك

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دورة تدريبية متقدمة بنقابة الصحفيين في «مهارات القصص الإخبارية المثيرة» - أخبار كلمتك

دورة تدريبية متقدمة بنقابة الصحفيين في «مهارات القصص الإخبارية المثيرة» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 16 يناير 2025 03:46 مساءً - أعلن مركز التدريب والبحوث بنقابة الصحفيين، عن تنظيم دورة تدريبية متقدمة في مهارات القصص الإخبارية المثيرة، لعدد محدود من المتدربين بأسبقية الحجز والسداد.

وذكرت النقابة في بيان لها اليوم الخميس إن أعمال الدورة تجري على مدار 18 ساعة تدريب موزعة على 12 جلسة تدريب، بواقع جلستين في اليوم لستة أيام تدريبية على ثلاثة أسابيع بواقع يومين في الأسبوع.

وأوضحت النقابة أن رسوم الدورة 300 جنيه لعضو النقابة، و600 جنيه لغير العضو، ويمكن التسجيل في الدورة عبر هذا الرابط.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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