رئيس مجلس القيادة يستقبل سفيرة المملكة المتحدة للبحث في تحضيرات مؤتمر مانحي اليمن - أخبار كلمتك

استقبل فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، اليوم الخميس، سفيرة المملكة المتحدة لدى اليمن، عبده شريف.

وفي اللقاء، اطلعت السفيرة البريطانية، فخامة الرئيس، على الترتيبات التي تقودها المملكة المتحدة لعقد المؤتمر الدولي لمانحي اليمن بنيويورك في 20 الشهر الجاري بهدف حشد الدعم السياسي، والاقتصادي للحكومة اليمنية، و تعزيز قدراتها للاسهام في حماية الامن والسلم الدوليين.

وتطرق اللقاء، الى العلاقات الثنائية، ومستجدات الاوضاع الوطنية والاقليمية، وسبل التنسيق بين البلدين الصديقين ازاء مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.

كما تطرق اللقاء، الى مسار الاصلاحات السياسية، و الاقتصادية، والهيكلية، واولويات المرحلة الانتقالية، والدعم الدولي المطلوب لتحسين الاوضاع المعيشية، والانسانية التي فاقمتها الهجمات الارهابية الحوثية على المنشآت النفطية، وسفن الشحن البحري.

واشاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي، بالعلاقات الثنائية المتميزة مع المملكة المتحدة، وتدخلاتها الانسانية، والانمائية في مختلف المجالات، منوهاً بالمبادرة البريطانية لتنظيم مؤتمر دولي بشأن اليمن، وتطلعه الى ان يمثل ذلك خطوة مهمة في تحديد الاحتياجات الملحة للشعب اليمني، بما في ذلك دعم حكومته الشرعية لفرض سيطرتها الكاملة على ترابها الوطني.

وجدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي، تمسك المجلس والحكومة بنهج السلام الشامل والعادل بموجب المرجعيات المتفق عليها وطنياً، واقليمياً ودولياً وخصوصاً القرار 2216، والانفتاح على كافة المبادرات التي من شأنها تخفيف معاناة الشعب اليمني، وتحقيق تطلعاته في الامن، والاستقرار والسلام، والتنمية.

كما اكد فخامة الرئيس، مواقف اليمن الثابتة ازاء التطورات في المنطقة وفي المقدمة حق الشعب الفلسطيني في اقامة دولته المستقلة كاملة السيادة، مرحباً في هذا السياق باعلان التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة بوساطة من الاشقاء والاصدقاء في دولة قطر وجمهورية مصر العربية، و الولايات المتحدة الاميركية، على امل ان يقود ذلك الى انهاء كافة مصادر التوتر، وزعزعة امن واستقرار المنطقة.

حضر اللقاء مستشار رئيس مجلس القيادة الرئاسي، لشؤون الادارة المحلية المهندس بدر باسلمة، ومدير مكتب رئيس مجلس القيادة اللواء الركن صالح المقالح.