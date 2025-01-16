تدشين صرف الحوالات النقدية المقدمة من برنامج الغذاء العالمي - أخبار كلمتك

تدشين صرف الحوالات النقدية المقدمة من برنامج الغذاء العالمي - أخبار كلمتك

الرياضة - 04:06 - اليونيسف ترحب بوقف إطلاق النار في قطاع غزة - أخبار كلمتك

الرياضة - 04:06 - اليونيسف ترحب بوقف إطلاق النار في قطاع غزة - أخبار كلمتك

الرياضة - 04:06 - الجنيه يرتفع أمام الدولار 44 قرشا داخل بنك مصر - أخبار كلمتك

الرياضة - 04:06 - الجنيه يرتفع أمام الدولار 44 قرشا داخل بنك مصر - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - الليلة.. نجمة الستينيات الفنانة طروب في معكم منى الشاذلي - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - الليلة.. نجمة الستينيات الفنانة طروب في معكم منى الشاذلي - أخبار كلمتك

كلية الدراسات العليا للطفولة بعين شمس تحتفل باليوم العالمي لمتحدي الإعاقة - أخبار كلمتك

كلية الدراسات العليا للطفولة بعين شمس تحتفل باليوم العالمي لمتحدي الإعاقة - أخبار كلمتك

برشلونة يعلن بيع مقصورات كامب نو - أخبار كلمتك

برشلونة يعلن بيع مقصورات كامب نو - أخبار كلمتك

التصديري للصناعات الكيماوية: نستهدف رفع معدل صادرات القطاع لـ 9 مليارات دولار - أخبار كلمتك

التصديري للصناعات الكيماوية: نستهدف رفع معدل صادرات القطاع لـ 9 مليارات دولار - أخبار كلمتك

الأمريكية للتنمية الدولية: إرسال 20 بعثة ترويجية لـ 7 قطاعات صناعية العام الجاري - أخبار كلمتك

الأمريكية للتنمية الدولية: إرسال 20 بعثة ترويجية لـ 7 قطاعات صناعية العام الجاري - أخبار كلمتك

الجامعة العربية تدين استهداف سد مروي في السودان - أخبار كلمتك

الجامعة العربية تدين استهداف سد مروي في السودان - أخبار كلمتك

دورة تدريبية متقدمة بنقابة الصحفيين في «مهارات القصص الإخبارية المثيرة» - أخبار كلمتك

دورة تدريبية متقدمة بنقابة الصحفيين في «مهارات القصص الإخبارية المثيرة» - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار اليمن

رئيس مجلس القيادة يستقبل سفيرة المملكة المتحدة للبحث في تحضيرات مؤتمر مانحي اليمن - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
رئيس مجلس القيادة يستقبل سفيرة المملكة المتحدة للبحث في تحضيرات مؤتمر مانحي اليمن - أخبار كلمتك

رئيس مجلس القيادة يستقبل سفيرة المملكة المتحدة للبحث في تحضيرات مؤتمر مانحي اليمن - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الخميس 16 يناير 2025 03:32 مساءً - كلمتك/خاص:

استقبل فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، اليوم الخميس، سفيرة المملكة المتحدة لدى اليمن، عبده شريف.

وفي اللقاء، اطلعت السفيرة البريطانية، فخامة الرئيس، على الترتيبات التي تقودها المملكة المتحدة لعقد المؤتمر الدولي لمانحي اليمن بنيويورك في 20 الشهر الجاري بهدف حشد الدعم السياسي، والاقتصادي للحكومة اليمنية، و تعزيز قدراتها للاسهام في حماية الامن والسلم الدوليين.

وتطرق اللقاء، الى العلاقات الثنائية، ومستجدات الاوضاع الوطنية والاقليمية، وسبل التنسيق بين البلدين الصديقين ازاء مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.

كما تطرق اللقاء، الى مسار الاصلاحات السياسية، و الاقتصادية، والهيكلية، واولويات المرحلة الانتقالية، والدعم الدولي المطلوب لتحسين الاوضاع المعيشية، والانسانية التي فاقمتها الهجمات الارهابية الحوثية على المنشآت النفطية، وسفن الشحن البحري.

واشاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي، بالعلاقات الثنائية المتميزة مع المملكة المتحدة، وتدخلاتها الانسانية، والانمائية في مختلف المجالات، منوهاً بالمبادرة البريطانية لتنظيم مؤتمر دولي بشأن اليمن، وتطلعه الى ان يمثل ذلك خطوة مهمة في تحديد الاحتياجات الملحة للشعب اليمني، بما في ذلك دعم حكومته الشرعية لفرض سيطرتها الكاملة على ترابها الوطني.

وجدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي، تمسك المجلس والحكومة بنهج السلام الشامل والعادل بموجب المرجعيات المتفق عليها وطنياً، واقليمياً ودولياً وخصوصاً القرار 2216، والانفتاح على كافة المبادرات التي من شأنها تخفيف معاناة الشعب اليمني، وتحقيق تطلعاته في الامن، والاستقرار والسلام، والتنمية.

كما اكد فخامة الرئيس، مواقف اليمن الثابتة ازاء التطورات في المنطقة وفي المقدمة حق الشعب الفلسطيني في اقامة دولته المستقلة كاملة السيادة، مرحباً في هذا السياق باعلان التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة بوساطة من الاشقاء والاصدقاء في دولة قطر وجمهورية مصر العربية، و الولايات المتحدة الاميركية، على امل ان يقود ذلك الى انهاء كافة مصادر التوتر، وزعزعة امن واستقرار المنطقة.

حضر اللقاء مستشار رئيس مجلس القيادة الرئاسي، لشؤون الادارة المحلية المهندس بدر باسلمة، ومدير مكتب رئيس مجلس القيادة اللواء الركن صالح المقالح.

 

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

لاول مرة يوتيوبر عدني شهير يظهر بجانب مصطفى المومري في صنعاء - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق