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كريم بنزيما يقود اتحاد جدة أمام الرائد في الدوري السعودي - أخبار كلمتك

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كريم بنزيما يقود اتحاد جدة أمام الرائد في الدوري السعودي - أخبار كلمتك

كريم بنزيما يقود اتحاد جدة أمام الرائد في الدوري السعودي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 16 يناير 2025 06:20 مساءً - أعلن المدير الفني لفريق اتحاد جدة التشكيل الرسمي أمام الرائد في المباراة  ستقام بعد قليل  في إطار مباريات الجولة الخامسة عشرة من منافسات الدوري السعودي للمحترفين للموسم الجاري 2024-2025.

تشكيل اتحاد جدة 

 

 


ومن المقرر أن تقام المباراة التي تجمع بين اتحاد جدة والرائد على ملعب عبد الله الفيصل في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

الاتحاد في صراع الصدارة والرائد يبحث عن تحسن الترتيب


يحتل الاتحاد المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 37 نقطة، متساوي مع الهلال المتصدر بنفس الرصيد، لكنه يأتي خلفه بفارق الأهداف فقط. بينما يتواجد فريق الرائد في المركز الـ12 برصيد 14 نقطة جمعها من 14 مباراة.

ويسعى اتحاد جدة لتحقيق الفوز في هذه المباراة لانتزاع صدارة الدوري من الهلال، ويستفيد في مواجهة اليوم من عاملي الملعب والجمهور.

ويهدف الفريق لاستعادة نغمة الانتصارات بعد التعثر في الجولة الماضية أمام الفيحاء، ومن جانبه، سيقاتل فريق الرائد من أجل تحقيق نتيجة إيجابية لتحسين موقعه في الترتيب والهروب من منطقة الخطر.

 

 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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