منتخب شباب اليد في التصنيف الثاني بقرعة بطولة العالم ببولندا - أخبار كلمتك

شيخ قبيلة الجعادنة في ضيافة المناضل محمد علي أحمد - أخبار كلمتك

شيخ قبيلة الجعادنة في ضيافة المناضل محمد علي أحمد - أخبار كلمتك

عاجل: زعيم الحوثيين يحسم الجدل ويعلن موقفه من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة - أخبار كلمتك

عاجل: زعيم الحوثيين يحسم الجدل ويعلن موقفه من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة - أخبار كلمتك

«السكة الحديد»: تشغيل قطارات إضافية خلال إجازة نصف العام الدراسي - أخبار كلمتك

«السكة الحديد»: تشغيل قطارات إضافية خلال إجازة نصف العام الدراسي - أخبار كلمتك

الرياضة - 07:11 - استشهد 5 فلسطينيين جراء قصف الاحتلال شمال قطاع غزة - أخبار كلمتك

الرياضة - 07:11 - استشهد 5 فلسطينيين جراء قصف الاحتلال شمال قطاع غزة - أخبار كلمتك

الرياضة - 07:11 - فائض صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي المصري يرتفع لـ 11.6 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضي - أخبار كلمتك

الرياضة - 07:11 - فائض صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي المصري يرتفع لـ 11.6 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضي - أخبار كلمتك

الرياضة - 07:11 - وزير الخارجية الأمريكي يشيد بالجهود الحثيثة التي بذلتها مصر لـ وقف إطلاق النار في غزة - أخبار كلمتك

الرياضة - 07:11 - وزير الخارجية الأمريكي يشيد بالجهود الحثيثة التي بذلتها مصر لـ وقف إطلاق النار في غزة - أخبار كلمتك

رئيس البيت الفني للمسرح ضيف إيمان أبو طالب على الحياة - أخبار كلمتك

رئيس البيت الفني للمسرح ضيف إيمان أبو طالب على الحياة - أخبار كلمتك

أسعار تذاكر حفل رامي صبري في فاميلي بارك - أخبار كلمتك

أسعار تذاكر حفل رامي صبري في فاميلي بارك - أخبار كلمتك

وزير الاستثمار: 40.8 مليار دولار قيمة الصادرات السلعية خلال 2024 بنسبة زيادة 14%.. السعودية أكبر الأسواق المستقبلة لها.. وقطاع مواد البناء يسجل 10.6 مليار دولار - أخبار كلمتك

وزير الاستثمار: 40.8 مليار دولار قيمة الصادرات السلعية خلال 2024 بنسبة زيادة 14%.. السعودية أكبر الأسواق المستقبلة لها.. وقطاع مواد البناء يسجل 10.6 مليار دولار - أخبار كلمتك

مالكوم يحضر نجله الرضيع لإستاد مباراة الهلال والفتح بالدوري السعودي (فيديو) - أخبار كلمتك

مالكوم يحضر نجله الرضيع لإستاد مباراة الهلال والفتح بالدوري السعودي (فيديو) - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

منتخب شباب اليد في التصنيف الثاني بقرعة بطولة العالم ببولندا - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
منتخب شباب اليد في التصنيف الثاني بقرعة بطولة العالم ببولندا - أخبار كلمتك

منتخب شباب اليد في التصنيف الثاني بقرعة بطولة العالم ببولندا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 16 يناير 2025 06:20 مساءً - أعلن الاتحاد الدولي لكرة اليد تصنيف المنتخبات، قبل قرعة بطولة العالم للشباب مواليد 2004، والمقرر إقامتها في بولندا خلال الفترة من 18 حتى 29 يونيو من العام الجاري.

ومن المقرر أن تُجرى القرعة في شهر فبراير المقبل، على أن تصل منتخبات البطولة إلى بولندا قبل يوم 17 يونيو المقبل.

منتخب مصر للشباب لكرة اليد في التصنيف الثاني ببطولة العالم 

ووقع منتخب مصر مواليد 2004 في المستوى الثاني بتصنيف القرعة مع منتخبات: فرنسا وكرواتيا ومقدونيا واليابان وتونس والمجر وبولندا البلد المستضيف.

بينما يضم المستوى الأول منتخبات: البرتغال وإسبانيا والدنمارك وألمانيا والسويد والنمسا وأيسلندا والنرويج.

ويتواجد في المستوى الثالث منتخبات الأرجنتين وصربيا وسلوفينيا وكوريا ورومانيا والجزائر والمغرب والبحرين.

وأخيرا في المستوى الرابع منتخبات: السعودية والبرازيل وسويسرا وأمريكا والمكسيك وأوروجواي ونيوزلندا ومنتخب آخر لم يتحدد بعد.

ويقود منتخب مصر للشباب مجدي أبو المجد مديرًا فنيًا، ومحمد عبد الرحمن المدرب العام، ومحيي صلاح المشرف على تدريب حراس المرمى، وعمرو محمد طبيب، وكريم صفوت مدير إداري ومازن سمير مدير المنتخب، بينما يتولى طارق محروس الإشراف على منتخبات الشباب والناشئين.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

باريس سان جيرمان ينجو من فخ نادي درجة خامسة في كأس فرنسا - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق