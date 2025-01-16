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«كاك بنك» ينظم ورشة عمل لمناقشة أهداف الخطة الاستراتيجية الخمسية القادمة - أخبار كلمتك

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«كاك بنك» ينظم ورشة عمل لمناقشة أهداف الخطة الاستراتيجية الخمسية القادمة - أخبار كلمتك

«كاك بنك» ينظم ورشة عمل لمناقشة أهداف الخطة الاستراتيجية الخمسية القادمة - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الخميس 16 يناير 2025 03:32 مساءً - كلمتك/خاص:

نظم بنك التسليف التعاوني والزراعي «كاك بنك» اليوم الخميس ورشة عمل بعنوان مناقشة أهداف الخطة الاستراتيجية الخمسية القادمة، في إطار الجهود المستمرة لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الأداء المؤسسي،  بمشاركة مدير الاكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمصرفية الدكتور مراد النشمي.

واستعراضت الورشة مخرجات مشروع الخطة الاستراتيجية الخمسية القادمة ومناقشتها مع القيادة الوسطى داخل البنك بالاضافة الى مناقشة المبادرات ومؤشرات الاداء والاولويات التي يجب البدء بها خلال العام 2025

شارك في الورشة مجموعة من مدراء الإدارات داخل البنك وممثلي القطاعات، وخرجت الورشة بالاجماع على الاهداف الاستراتيجية، والتأكيد على أهمية متابعة التنفيذ وفق جداول زمنية واضحة ومؤشرات أداء قابلة للقياس.

وأعرب مساعد قطاع تطوير الأعمال الأستاذ / محمد أبو حاتم عن شكره لجميع المشاركين وأكد أن هذه الورشة تعد خطوة مهمة في سبيل نقل الرؤية الاستراتيجية للقيادة العليا الى المستوى الاداري المتوسط والذي بدوره سيقوم بترجمة تلك الأهداف عبر المستوى التشغيلي.

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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