مشاهير العرب - بعد واقعة السرقة.. سيف علي خان يتصدر التريند - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 16 يناير 2025 06:21 مساءً - سيف علي خان.. تصدر اسم الفنان سيف علي خان نجم هوليوود، تريند جوجل خلال الساعات الماضية، بعد اقتحام شخص مجهول لمنزله بغرض السرقة، و اسفرت تلك الواقعة عن إصابته بـ 6 طعنات.

وكانت الفنانة كارينا كابور كشفت عن آخر تطورات الحالة الصحية لزوجها سيف علي خان، وطمأنت الجمهور، في بيان لها على الحالة الصحية لزوجها مشيرة إلى أنه يخضع الآن لعملية جراحية في مستشفى «ليلفاتي»، حسبما نشر موقع «العربية».

وجاءت إصابةالممثل الهندي سيف علي خان بست طعنات، أثناء محاولة سرقة منزله بمنطقة مومباي، وعلى الفور تم نقله لمستشفى ليلافاتي لتلقي العلاج ومحاولة إنقاذ حياته بعد تسديد هذه الطعنات له.

وخضع سيف علي خان لعملية جراحية فور نقله لمستشفى ليلافاتي، لإنقاذ حياته، وفقا لما جاء في بيان أصدره فريق عمل الممثل الهندي.

وأشار البيان إلى خضوع خان لعملية جراحية: «سيف علي خان خضع لعملية جراحية وخرج منها بسلام، هو الآن في مرحلة التعافي وتحت المراقبة الطبية المستمرة، أفراد العائلة بخير، والشرطة تقوم بالتحقيق في ملابسات الحادث».

يذكر أن الشرطة كشفت جانبا من تفاصيل الحادث الذي تعرض له الفنان الهندي سيف علي خان، حيث أوضحت أن حادث الطعن الذي تعرض له نجم بوليوود جاء نتيجة اقتحام شخص مجهول لمنزل سيف علي خان بغرض السرقة، ثم حدثت مواجهة عنيفة بينه وبين الممثل الهندي انتهت بطعنه 6 طعنات، منها اثنان عميقتان، وطعنة أخرى قريبة من العمود الفقري، وما زالت التحقيقات جارية لتحديد هوية الجاني.