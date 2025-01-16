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أيمن بهجت قمر ونجليه في ضيافة "صاحبة السعادة" الأحد المقبل - أخبار كلمتك

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أيمن بهجت قمر ونجليه في ضيافة "صاحبة السعادة" الأحد المقبل - أخبار كلمتك

أيمن بهجت قمر ونجليه في ضيافة "صاحبة السعادة" الأحد المقبل - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 16 يناير 2025 06:15 مساءً - تستضيف الفنانة والإعلامية إسعاد يونس في برنامجها "صاحبة السعادة" الذي تقدمه على قناة "dmc"، الشاعر الغنائي والسيناريست أيمن بهجت قمر وابنيه بهجت وأدهم وذلك في حلقة يوم الأحد المقبل.

 

 

حلقة الإثنين

 

وفي حلقة يوم الإثنين 20 يناير، يخصص برنامج "صاحبة السعادة" الحلقة عن محافظة المنيا عروس الصعيد، ويستضيف البرنامج كل من ماجدة سيف إبراهيم (صاحبة معمل سارة للجبنه البرشاوي"، وناردين بطرس فنيار (صاحبة جروب منتجات برشاوية) وماهر مكرم المنياوي فنان شعبي وهاني مكرم المنياوي فنان شعبي وصابر أبو الليل عازف ربابة ورضا مكرم عازف إيقاع.

 

كما تستضيف إسعاد يونس خلال الحلقة الشيف شيماء شكل وعاطف عدلي مرزوق المدير العام لشركة الراعي ورامز عدلي مرزوق المدير التجاري لشركة الراعي وكذلك خليل عبد السند مالك أراضي زراعية ومدير شركة أولاد عبد السند للاستيراد والتصدير. 

 

يذاع صاحبة السعادة يومي الأحد والاثنين من كل أسبوع في تمام الساعة العاشرة مساء.

 

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ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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