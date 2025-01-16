مشاهير العرب - لأول مرة.. خالد أنور يتعاون مع محمد هنيدي في مسلسل «شهادة معاملة أطفال» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 16 يناير 2025 12:16 مساءً - يستعد الفنان خالد أنور، مشاركة في مسلسل «شهادة معاملة أطفال» بطولة النجم محمد هنيدي، المقرر عرضه ضمن موسم مسلسلات رمضان 2025، وذلك للمرة الأولى خلال مشواره الفني.

ومن المقرر أن يجسد خالد أنور، خلال أحداث المسلسل بشخصية أحد أصدقائه خلال أحداث العمل، لتجمعهما الكثير من المواقف التي تمزج بين الكوميديا والدراما.

مسلسل شهادة معاملة أطفال

مسلسل شهادة معاملة أطفال من تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج سامح عبد العزيز، وشارك في بطولة العمل كل من: محمد هنيدى، نهى عابدين، جيهان خليل، صبرى فواز، سما إبراهيم، محمود حافظ، خالد أنور وعدد آخر من الفنانين، وتدور الأحداث فى اطار كوميدي حيث يجسد هنيدى شخصية محامى يفيق من غيبوبة 20 سنة ويواجه العديد من المواقف والمفارقات الكوميدية.

ويواصل الفنان محمد هنيدي، تصوير مسلسل «شهادة معاملة أطفال»، مع المخرج سامح عبد العزيز، لاستكمال تصوير باقي حلقات، المقرر عرضها في رمضان 2025.

ويتمّ عقد جلسات عمل بين الثنائي محمد هنيدي والمخرج سامح عبد العزيز، من أجل وضع خطة واضحة لتسليم أكبر عدد من الحلقات للقناة العارضة، قبل بدء الموسم الرمضاني، حيث أنَّ العمل مكون من 15 حلقة، وتمّ تصوير عدد منها بقيادة المخرج وائل فرج، الذي اعتذر بشكل رسمي عن العمل أمس لظروف فنية.