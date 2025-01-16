مصر تستضيف أول اجتماعات مكتب مجلس المحافظين لمركز العلم والتكنولوجيا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 16 يناير 2025 02:50 مساءً - استضافت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا فعاليات اجتماع المكتب الأول لمجلس المحافظين السادس عشر لمركز العلم والتكنولوجيا لدول عدم الانحياز والدول النامية NAM S&T بالقاهرة خلال يومي 15 و16 يناير 2025، بحضور ممثلي الدول الأعضاء في المركز وسفراء وممثلى سفارات بعض الدول الأعضاء بجمهورية مصر العربية.

الاجتماع الأول لمجلس المحافظين لمركز العلم والتكنولوجيا



افتتحت الاجتماع الدكتور جينا الفقي القائم بأعمال رئيس الأكاديمية ونائب رئيس الدورة الحالية لمجلس المحافظين، ورحبت بالضيوف، وأكدت على أهمية التعاون بين الدول الأعضاء في المركز في مجالات البحث العلمي والتكنولوجي.

تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز الابتكار في مجالات العلوم

كما استعرضت كافة أنشطة الأكاديمية ومبادرتها لبناء قاعدة معرفية قوية، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز الابتكار في مجالات العلوم والتكنولوجيا، ودعم المشروعات البحثية المبتكرة فى المجالات ذات الأولوية الأستراتيجية للدولة.



كما أعرب كلًا من الدكتور كيران بوجان ممثل وزير التعليم العالي بجمهورية موريشويس ورئيس الدورة الحالية للمركز، والدكتور حسين الأعرج نائب رئيس الدورة وممثل دولة فلسطين وسيلبي موديبا نائب رئيس الدورة الحالية وممثل دولة جنوب أفريقيا عن شكرهم لأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا لحسن التنظيم والاستضافة.



واستعرض الدكتور أميتافا باندوبادهياي مدير مركز العلم والتكنولوجيا لدول عدم الانحياز والدول النامية الدور المحوري الذي يلعبه المركز في دعم البحث العلمي والابتكار من خلال التعاون بين الدول الأعضاء ومشاركتهم في الأنشطة الذي يقدمها المركز.

واستعرض المنح الذي يقدمها المركز للمشاركين من الدول الأعضاء،وكافة الأنشطة التى تم عقدها المركز بالتعاون مع الدول الأعضاء خلال الفترة من 2023 وحتى 2025، كما تطرق إلى إصدارات الكتب وملفات الحقائق Fact Files التي يصدرها المركز والتى تعد من الأدوات الحيوية التي تسهم في تحقيق الأهداف المشتركة للدول الأعضاء، وتلعب دورًا هامًا في تعزيز التعاون العلمي والتكنولوجي وتوفير المعرفة والبيانات الضرورية لمواجهة التحديات التى تواجه الدول الأعضاء.



الجدير بالذكر أن مركز العلم والتكنولوجيا لدول عدم الانحياز والدول النامية يضم فى عضويته 46 دولة، وبدأ التعاون بين جمهورية مصر العربية ومركز العلم والتكنولوجيا لدول عدم الانحياز والدول النامية منذ عام 1993 حيث تمثل أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا نقطة الإتصال للمركز داخل مصر.

ومن المقرر أن تتولى مصر رئاسة اجتماع المكتب الأول لمركز العلم والتكنولوجيا لدول عدم الانحياز والدول النامية في أكتوبر 2026، وتُعقد اجتماعات المكتب الأول للمركز بشكل دوري في إحدى الدول الأعضاء، وقد استضافت مصر اجتماعات المكتب في عامي 2004 و2019 من خلال المشاركة الفعلية وعام 2021 من خلال المشاركة الافتراضية.

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