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ليوناردو دي كابريو يتبرع بمليون دولار لدعم صندوق إغاثة حرائق الغابات - أخبار كلمتك

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ليوناردو دي كابريو يتبرع بمليون دولار لدعم صندوق إغاثة حرائق الغابات - أخبار كلمتك

ليوناردو دي كابريو يتبرع بمليون دولار لدعم صندوق إغاثة حرائق الغابات - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 16 يناير 2025 12:10 مساءً - يواصل النجم، ليوناردو دي كابريو، عمله الخيري، حيث تعهد بالتبرع بمبلغ مليون دولار، لدعم جهود الإغاثة من حرائق الغابات، في لوس أنجلوس.

وأعلن نجم السينما عن ذلك على وسائل التواصل الاجتماعي أمس الأربعاء، وكشف عن أن التبرع سيكون بالاشتراك مع مؤسسته Re:wild، للمساعدة في تلبية الاحتياجات الفورية، والتعافي على المدى الطويل بعد الحرائق.

 

سيلينا جوميز تتبرع بـ 5 ملايين دولار لصندوق إغاثة الحرائق في كاليفورنيا

أعلن توماس تيج، الرئيس التنفيذي لمنظمة Direct Relief، أن النجمة سيلينا جوميز، تبرعت بمبلغ 5 ملايين دولار، لدعم صندوق إغاثة حرائق الغابات في جنوب كاليفورنيا. 

كما تبرعت الممثلة الحائزة على جائزة الأوسكار، جيمي لي كرتيس، بمليون دولار أمريكي.

نجوم هوليوود يفقدون منازلهم بسبب حرائق كاليفورنيا

 وخسر عدد من نجوم هوليوود، منازلهم، بسبب حرائق ولاية كاليفورنيا، المستمرة حتى الآن.

وتسببت النيران، المشتعلة منذ الثلاثاء الماضي، في حريق منازل كلا من: الممثل آدم برودي، وليجتون ميستر، ونجمة تلفزيون الواقع والمغنية باريس هيلتون، وبيلي كريستال، وغيرهم.

 

حرائق ولاية كاليفورنيا الأمريكية

 وتواجه ولاية كاليفورنيا الأمريكية، حرائق ضخمة بسبب موجة رياح، أشعلت النيران في الغابات المستعرة.

وأودت الحرائق، حتى الآن بحياة 5 أشخاص، فيما دمرت مئات المنازل، وأجبرت أكثر من 100 ألف شخص على الإخلاء، واستنزفت موارد مكافحة الحرائق وإمدادات المياه إلى أقصى حد، في ظل استمرار الرياح القوية التي تعيق جهود الإطفاء.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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