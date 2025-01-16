هيومان رايتس ووتش: الاحتلال نفذ تهجيرا قسريا يرقى إلى جرائم حرب في غزة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 16 يناير 2025 05:54 مساءً - أعلنت منظمة هيومن رايتس ووتش، في بيان صادر عنها اليوم الخميس، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلية نفذت تهجيرا قسريا يرقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة.

هيومن رايتس ووتش تتهم الاحتلال بتنفيذ تهجير قسري

ويأتي ذلك بعد الأحكام التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية، وإصدار مذكرة اعتقال ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزير جيش الاحتلال السابق، يوأف جالانت.

وطالبت المحكمة الجنائية الدولية في مذكراتها، الدول التي وقعت على اتفاق روما، بضرورة تنفيذ مذكرتي الاعتقال بحق نتنياهو وجالانت.

إلا أن الولايات المتحدة الأمريكية تسعى لعرقلة مذكرتي اعتقال نتنياهو وجالانت، وهددت بفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية في حال عدم التراجع عن حكمها.

وفي وقت سابق ذكرت تقارير إعلاميةأن مجلس النواب الأمريكي “ الكونجرس"، أقر مشروع قانون بفرض عقوبات على مسئولي المحكمة الجنائية الدولية، ومن ذلك منع مسئولي الجنائية الذين يلاحقون الأمريكيين والحلفاء من تأشيرة دخول البلاد.

مشروع قرار في الكونجرس لمعاقبة الجنائية الدولية

وينص مشروع القانون على أن إجراءات المحكمة الجنائية الدولية ضد إسرائيل "غير شرعية وتهدد بلادنا والحلفاء"، مشددا على وجوب إدانة إصدار مذكرة اعتقال ضد بنيامين نتنياهو ويوآف جالانت بأشد العبارات.

كما حض مشروع القانون الولايات المتحدة على إلغاء أي تمويل مخصص للمحكمة الجنائية الدولية.

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