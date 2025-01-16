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هيومان رايتس ووتش: الاحتلال نفذ تهجيرا قسريا يرقى إلى جرائم حرب في غزة - أخبار كلمتك

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القاهرة - أماني محمد - الخميس 16 يناير 2025 05:54 مساءً - أعلنت منظمة هيومن رايتس ووتش، في بيان صادر عنها اليوم الخميس، أن  سلطات الاحتلال  الإسرائيلية نفذت تهجيرا قسريا يرقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة.

هيومن رايتس ووتش تتهم الاحتلال بتنفيذ تهجير قسري 

ويأتي ذلك بعد الأحكام التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية، وإصدار مذكرة اعتقال  ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزير جيش الاحتلال السابق، يوأف جالانت.

وطالبت المحكمة الجنائية الدولية في مذكراتها، الدول التي وقعت على اتفاق روما، بضرورة تنفيذ مذكرتي الاعتقال بحق نتنياهو وجالانت.

إلا أن الولايات المتحدة الأمريكية تسعى لعرقلة مذكرتي اعتقال نتنياهو وجالانت، وهددت بفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية في حال عدم التراجع عن حكمها.

وفي وقت سابق ذكرت تقارير إعلاميةأن مجلس النواب الأمريكي “ الكونجرس"، أقر مشروع قانون بفرض عقوبات على مسئولي المحكمة الجنائية الدولية، ومن ذلك منع مسئولي الجنائية الذين يلاحقون الأمريكيين والحلفاء من تأشيرة دخول البلاد.

مشروع قرار في الكونجرس لمعاقبة الجنائية الدولية 

وينص مشروع القانون على أن إجراءات المحكمة الجنائية الدولية ضد إسرائيل "غير شرعية وتهدد بلادنا والحلفاء"، مشددا على وجوب إدانة إصدار مذكرة اعتقال ضد بنيامين نتنياهو ويوآف جالانت بأشد العبارات.

كما حض مشروع القانون الولايات المتحدة على إلغاء أي تمويل مخصص للمحكمة الجنائية الدولية.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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