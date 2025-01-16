في عيد ميلادها الـ 45، رحلة ياسمين عبد العزيز من الإعلانات للبطولة المطلقة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 16 يناير 2025 11:50 صباحاً - تحتفل الفنانة ياسمين عبد العزيز اليوم 16 يناير بعيد ميلادها الخامس والأربعين، حيث أنها ولدت في مثل هذا اليوم عام 1980، ولا تزال تواصل مسيرتها الحافلة بالنجاحات في مجال الفن، حيث تعد ياسمين واحدة من أبرز نجمات الصف الأول في مصر، وقد استطاعت أن تحجز لنفسها مكانة مميزة في قلوب جمهورها بفضل موهبتها الفائقة وادائها المتميز.

وتعد ياسمين كذلك نجمة شباك قادرة على تحقيق إيرادات مذهلة في الأفلام التي تقوم ببطولتها، ونجحت في إثبات ذاتها كذلك في عالم الدراما التليفزيونية حتى أن أعمالها الدرامية تتصدر التريند وتحقق نسب مشاهدة عالية.

دخول الفن من بوابة الإعلانات

وبدأت رحلة ياسمين عبد العزيز مع الإعلانات منذ أن كانت في الثانية عشرة من عمرها، حينما اكتشفتها صديقة لوالدتها التي كانت تعمل في هذا المجال، فقد كانت ياسمين في تلك الفترة طفلة مليئة بالطاقة والحيوية، وكانت كذلك “شقية” ومشاغبة، لكن لم يكن هذا فقط ما لفت الأنظار إليها؛ بل كان وجهها وملامحها المميزة يتناسبان تمامًا مع عالم الشاشة، مما جعلها مرشحة مثالية للظهور في الإعلانات، ومن هنا بدأت قصة ياسمين مع هذا العالم، الذي سرعان ما أصبح جزءًا أساسيًا من مسيرتها الفنية اللامعة وبوابتها لدخول عالم الفن والنجاح به فيما بعد.

فبعدما أصبحت من الوجوه المألوفة في الإعلانات، قادها القدر لدخول عالم التمثيل بالرغم من رفضها للأمر في البداية، وجاءت الموافقة بعد مكالمة هاتفية تلقتها ياسمين من الفنانة الكبيرة سميرة أحمد التي عرضت عليها فرصة المشاركة في مسلسل امرأة من زمن الحب، وافقت ياسمين وبهذا بدأت أولى خطواتها في عالم التمثيل.

حكاية أول بطولة مطلقة في السينما

بعد عدة أدوار أطلت فيها ياسمين على الشاشة بشخصية حبيبة البطل، قدمت في عام 2008 أول بطولة مطلقة لها في عالم السينما من خلال فيلم "الدادة دودي"، الذي كان نقطة تحول مهمة في مسيرتها الفنية، حيث حقق الفيلم نجاحًا كبيرًا، وأسهم في تعزيز مكانة ياسمين عبد العزيز كأحد أبرز نجمات السينما المصرية، وواصلت نجاحها في عالم السينما بتقديم أفلام من بطولتها مثل الثلاثة يشتغلونها والآنسة مامي وغيرها.

هربانة منها.. البطولة المطلقة الأولى في عالم الدراما

بعد تألقها في عالم السينما وتحقيقها نجاحًا كبيرًا نجحت ياسمين عبد العزيز أن تثبت نفسها أيضًا في عالم الدراما التليفزيونية، حيث قدّمت مجموعة من الأعمال المميزة، ففي عام 2017، قدمت أول مسلسل من بطولتها المطلقة في عالم الدراما وهو “هربانة منها”، الذي تميز بتقديمها أكثر من شخصية ضمن حلقاته المنفصلة، وواصلت بعد ذلك تقديم أعمال من بطولتها مثل ونحب تاني ليه وضرب نار.

نشاط فني لياسمين عبد العزيز في الفترة المقبلة

بعد أن حققت ياسمين عبد العزيز نجاحات لافتة في السنوات الماضية، يبدو أن هناك العديد من المشاريع الفنية المثيرة التي تنتظرها في الفترة المقبلة، حيث بدأت في منتصف ديسمبر الماضي تصوير أولى مشاهدها في فيلم زوجة رجل مش مهم بمشاركة أكرم حسني، ومن المقرر أن تخوض سباق رمضان 2025 بمسلسل “وتقابل حبيب” برفقة كريم فهمي وخالد سليم.

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