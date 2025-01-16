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مشاهير العرب - مهرجان القاهرة السينمائي يعلن عن موعد إقامة دورته الـ 46 - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - مهرجان القاهرة السينمائي يعلن عن موعد إقامة دورته الـ 46 - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - مهرجان القاهرة السينمائي يعلن عن موعد إقامة دورته الـ 46 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 16 يناير 2025 11:16 صباحاً - أعلنت إدارة مهرجان القاهرة السينمائي، منذ قليل، في بيان عن موعد إقامة الدورة الـ 46 برئاسة الفنان حسين فهمي.

وجاء نص بيان إدارة المهرجان: يسر مهرجان القاهرة السينمائي الدولي برئاسة الفنان الكبير حسين فهمى الإعلان عن موعد دورته القادمة الـ46 لتقام ما بين 12 و21 نوفمبر 2025 بدار الأوبرا المصرية.

قال الفنان حسين فهمي، مع الإعلان عن دورتنا المقبلة، ندرك حجم الجهد المطلوب لمواجهة تحدياتها وتحقيق النجاح الذي نسعى إليه، مع الاستفادة من الدروس التي تعلمناها في السابق. نحن على يقين بأن هذه الدورة ستضيف بصمة مميزة إلى تاريخ مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

وأضاف «أشعر بحماس كبير، خاصة أننا بدأنا التحضير لها منذ اليوم التالي لاختتام الدورة السابقة»".

مهرجان القاهرة السينمائي 2024

يعد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وإفريقيا وينفرد بكونه الوحيد في المنطقة العربية والإفريقية المسجل ضمن الفئة A بالاتحاد الدولي للمنتجين بفرنسا FIAPF.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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