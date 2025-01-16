محمد المشعل يطرح أحدث أغنياته "جدة" (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 16 يناير 2025 05:39 مساءً - طرح الفنان السعودي محمد المشعل، أغنية "جدة" على طريقة الفيديو كليب عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، كما صدرت على منصة ساوند كلاود الرقمية.

جاءت أغنية "جدة" باللهجة السعودية وقامت موسيقيًا على إيقاع "الخبيتي" الذي يُعد من الفنون الشعبية القديمة في المملكة العربية السعودية.

حب كبير لعروس البحر الأحمر

على صعيد النص الغنائي، جمع النص بين الحب والغزل بعروس البحر الأحمر مدينة جدة التي تُعتبر من أقدم المُدن، وقدم النص صورًا شعرية للتأكيد على حب أبناء جدة لمدينتهم التي يشهد لها التاريخ.

تدور فكرة كليب "جدة" حول ربط نجاح فنان مع قصة مدينة جدة، حيث يعود الفنان بالذاكرة إلى مرحلة الطفولة أي فلاش باك، وتظهر هنا شوارع جدة القديمة وجدة البلد، ونقل صورة الفن العمراني والأجواء التراثية، ومن ثم مرحلة الحاضر حيث التطور والنهضة لمدينة جدة وتصوير المعالم الحديثة والمصانع وجميع المناطق الحديثة والعصرية.

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